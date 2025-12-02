Famalicão: Secção Desportiva dos BV Famalicenses recebe medalha de prata

A Secção Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários Famalicenses celebrou, esta segunda-feira, 40 anos de atividade. O dia foi preenchido com várias atividades, com a secção a receber a medalha de prata da direção pelo serviço em prol da corporação e da comunidade.

Num dia repleto de memórias e homenagens foi recordada a memória de Flávio, um dos fundadores da secção, com uma visita ao cemitério. No Cemitério Municipal também foi prestada uma homenagem aos antigos bombeiros.

No quartel, houve bolo e cantaram-se os parabéns, acompanhados de discursos do atual presidente da Secção Desportiva e Cultural, João Pontes, do comandante Bruno Alves e do presidente da direção da associação, António Meireles

No encerramento do aniversário foram inauguradas as luzes de Natal.