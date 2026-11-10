Ana Amorim, secretária executiva da Área Metropolitana do Porto, reuniu com os responsáveis da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, na manhã desta terça-feira. Um encontro para ouvir e auscultar os problemas desta ULS, quando está em elaboração o Plano Metropolitano de Saúde, da Área Metropolitana do Porto, da qual fazem parte Santo Tirso e Trofa, que, por sua vez, integram a ULS Médio Ave.

Em discussão estiveram as necessidades, os desafios e as prioridades partilhadas pelas instituições de saúde da região, numa lógica de planeamento integrado e de maior cooperação entre o setor da saúde e os municípios.

Para a ULS Médio Ave, representada por Luís Vales, presidente do Conselho de Administração, este processo foi uma oportunidade para contribuir com «o conhecimento do território e das suas especificidades, ajudando a construir respostas mais ajustadas à população que serve».