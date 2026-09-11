No dia 19 de setembro, sábado, o Centro Social e Paroquial de Ribeirão assinala o seu 40.º aniversário. Arranca às 10 horas, no salão polivalente, com as boas-vindas; pelas 10h30, sessão solene comemorativa, com abertura pelo presidente do Centro Social, pe. Manuel Joaquim Fernandes, seguindo-se as intervenções do presidente da CNIS, Lino Maia; Luís Marques Mendes; presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos; a Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes é convidada; encerra o Bispo Auxiliar de Braga, Delfim Gomes.

Pelas 11h45, inauguração da ampliação da ERPI – Lar Residencial e o novo Serviço de Apoio Domiciliário, com visita guiada e bênção às instalações.

O almoço está marcado para as 13 horas, junto às dependências do Centro Social (junto à Casa de Santa Maria).

Durante o almoço será apresentado um vídeo retrospetivo dos principais marcos dos 40 anos de atividade do Centro Social e Paroquial.