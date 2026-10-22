A sede dos escuteiros do Agrupamento 206 Santo Adrião está a ser alvo de uma intervenção com vista à melhoria de condições.

A primeira fase da intervenção contou com a colaboração de chefes, caminheiros e pioneiros que lixaram paredes e tetos, colocaram massa e remendaram imperfeições.

Para a primavera, quando vier o sol, estão previstos trabalhos de pintura enquanto as atividades dos escuteiros decorrem no exterior.

Esta ação integrou uma atividade maior do agrupamento que incluiu um acampamento com algumas secções, refeições partilhadas, jogos e outras atividades de grupo.

Crianças e jovens que tenham interesse em integrar o Agrupamento de Escuteiros podem manifestar essa vontade, ao sábado à tarde, a partir das 14h30, na sede localizada na rua Gaspar António Borba.