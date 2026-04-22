Concelho

Famalicão: Segundo “efe” já está a ser distribuído

A edição de abril do “efe, boletim municipal em formato jornal, já está a ser distribuída. Os quatro anos de guerra na Ucrânia são destaque desta publicação que sublinha a solidariedade famalicense e o trabalho do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, com o exemplo de famílias ucranianas que encontraram em Vila Nova de Famalicão uma nova casa e uma nova oportunidade.

Os 25 de anos da Casa das Artes, a Refood, o Ensino Profissional e o controlo da vespa velutina também são referências com amplo destaque nas 24 páginas do “efe que é de periodicidade bimestral. Também o percurso da cientista e investigadora Catarina Azevedo é contado na publicação da Câmara Municipal.

Para além da distribuição por todo o concelho, pode consultar o “efe” de forma digital em www.famalicao.pt/boletins-municipais.

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Famalicão: Câmara discute projeto para regulamentar e organizar a Feira Semanal

Esta quinta-feira, em reunião de Câmara, vai ser apresentado e votado um novo Regulamento da Feira Municipal, que depois vai a consulta pública por um período de 30 dias úteis, voltando novamente à Câmara Municipal para serem analisadas as propostas e a correção ou alteração.

Nesta mesma reunião será igualmente proposto um plano para reestruturar a feira, com «vista a melhorar o funcionamento e as condições de exercício da atividade comercial». Estas alterações estão relacionadas com as candidaturas aos lugares vagos, a organização conforme o ramo de atividade e alteração à dimensão dos espaços.

Recorde-se que desde março deste ano que a entrada dos comerciantes no recinto é sujeita a controlo e a admissão só é possível se o comerciante tiver o pagamento em dia e proceder à limpeza do seu espaço no final de cada feira.

Famalicão: Defesa e Inovação em debate com ministro Nuno Melo no Fórum Económico

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, está confirmado na abertura do Fórum Económico subordinado ao tema “Europa 2030: defesa, inovação e indústria para uma soberania económica competitiva”, que vai decorrer na Casa das Artes, no dia 29 de abril, a partir das 14 horas. O presidente da Câmara também vai marcar presença na abertura do evento que traz até Famalicão vários especialistas nacionais. Um deles é Paulo Portas, ex-Ministro da Defesa, que é o primeiro a falar do painel de convidados, debruçando-se sobre “Europa 2030: defesa, inovação e indústria para uma soberania competitiva».

Seguem-se dois painéis de debate: o primeiro é dedicado ao tema “Competitividade e Inovação na Indústria” e contará com as intervenções de Miguel Braga, do CEIIA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, Pedro Petiz, diretor de Desenvolvimento Estratégico do grupo empresarial TEKEVER e de Braz-Costa, diretor-geral do CITEVE e presidente do CeNTI. Antes da sessão de encerramento, marcada para as 17h00, decorrerá ainda uma segunda mesa redonda sobre “Oportunidades de Negócio na Defesa”, com as participações de Ricardo Pinheiro Alves, presidente da IDD Portugal Defense, António Baptista, diretor-geral de Armamento e Património da Defesa Nacional e de Fernando Cunha, CEO da Beyond Composite.

As mesas redondas serão moderadas por Bernardo Ferrão, diretor de informação da SIC. A apresentação estará a cargo da jornalista da SIC Cristina Freitas.

O objetivo, segundo os organizadores, é debater ecossistemas tecnológicos, acelerar a transferência de conhecimento e potenciar soluções inovadoras com impacto global, nomeadamente na área da Defesa.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, explica que este «é um tema que está na ordem do dia pelas questões geopolíticas que conhecemos, e é uma área de grande desenvolvimento tecnológico e de inovação, que em termos empresariais significa também valor acrescentado no produto. Famalicão é um território de uma grande dinâmica industrial e económica, de criação e de desafios, e este fórum, com um conjunto de especialistas de inegável valor, trará certamente contributos para fortalecer esta dinâmica». As inscrições encontram-se a decorrer em www.famalicaomadein.pt

Famalicão: Árbitro de Barcelos vai arbitrar o Famalicão ao Estoril

Carlos Macedo, da AF Braga, é o escolhido para arbitrar o encontro Estoril x FC Famalicão, da 31.ª jornada da I Liga. A partida está marcada para as 15h30 do próximo domingo. Andreia Sousa e Renato Carvalho são os assistentes e Fábio Veríssimo o quarto árbitro. No VAR/AVAR: Cláudia Ribeiro Tiago Leandro.

O Estoril é nono da classificação, com 37 pontos, enquanto que os famalicenses, no quinto lugar, com 48 pontos, espreitam um inédito lugar europeu.

Na Loja Oficial do FC Famalicão estão à venda os bilhetes, a 10 euros; também pode reservar transporte, por mais 10 euros.

A venda de bilhetes decorre até às 19 horas desta sexta-feira; marcação de transporte até às 12 horas, também de sexta-feira.

Famalicão: Podomed, 21 anos «a investir na qualidade dos cuidados de saúde»

A Clínica Podomed celebra 21 anos de atividade, marcados por um percurso «de crescimento e de investimento contínuo na qualidade dos cuidados prestados», referem os seus responsáveis.
Desde a sua abertura, a Podomed tem assegurado uma resposta clínica diferenciada, suportada por equipas experientes e por uma abordagem centrada em cada pessoa.


Este aniversário representa, segundo os seus responsáveis, «a consolidação de uma relação de confiança» construída ao longo de 21 anos com doentes, parceiros e colaboradores.
Por isso, renovam «o compromisso de continuar a evoluir e a contribuir para uma prestação de cuidados de saúde qualificados. Agradecemos a todos que fazem parte deste projeto e continuaremos aqui para assegurar uma resposta de qualidade a cada um dos nossos utentes».

Famalicão: Equipa técnica do melhor treinador de março «vive para ganhar e ser feliz»

Ao Centro de Treinos do FC Famalicão chegou mais um prémio. Março trouxe várias distinções – melhor defesa, melhor guarda-redes, melhor jovem, melhor golo e melhor treinador. Forma três vitórias, um empate, um golo sofrido e 10 pontos em 12 possíveis. Um registo que foi reconhecido pelos treinadores da I Liga que atribuíram a Hugo Oliveira o prémio do melhor de março

O treinador do FC Famalicão chamou toda a equipa técnica para receber o prémio que tem mais valor «por ser atribuído pelos nossos pares. É o trabalho de uma equipa muito grande, na qual se inclui a equipa técnica, staff e, sobretudo, jogadores que, pelo seu talento e coragem, dão caminho ao nosso jogo», nota Hugo Oliveira.

No mais, este prémio é, também, «o reconhecimento de que estamos a fazer bem as coisas», mas que «aumentará ainda mais a nossa responsabilidade». E o futuro passa por «ganhar todos os jogos e fazer com que os jogadores sejam melhores amanhã e fazer com que o clube se desenvolva. Essa é a nossa meta e forma de estar. Vivemos para ganhar e ser felizes».

O treinador explicou os números de março pela ação da sua equipa que é forte em todos os momentos do jogo. «Defendemos com o primeiro jogador do setor atacante e começamos a atacar pelo guarda-redes», explicou, avaliando a equipa «como ofensiva, pois defendemos mesmo quando estamos a atacar». No entanto, avisa, «ainda há muito para fazer, crescer e evoluir».

Famalicão: Rodrigo Pinheiro já tem o prémio de golo do mês de março

O golo do lateral direito na receção ao FC Arouca, da 25.ª jornada, valeu a distinção do melhor de março e, na altura, os três pontos aos famalicenses, na vitória por 1-0.

O atleta, que cumpre a segunda temporada no FC Famalicão, afirma que «marcar é sempre bom, especialmente se permitir à equipa alcançar os objetivos para cada jogo».

Ao recordar o momento, o defesa confessa que «quando rematei tive logo a perceção que seria golo». O cruzamento de Gustavo Sá da esquerda foi aliviado por um defesa para fora da grande área e «decidi fazer um remate espontâneo» que valeu um golo de belo efeito.

Recorde o momento

O golo superou a concorrência de Geny Catamo (Sporting), Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC) e William Gomes (FC Porto), numa votação que foi decidida pelos adeptos.

Esta temporada, Rodrigo Pinheiro tem-se afirmado como titular na equipa de Hugo Oliveira, com 26 jogos, 3 golos e 2 assistências até agora.