Famalicão: Segundo “efe” já está a ser distribuído

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, está confirmado na abertura do Fórum Económico subordinado ao tema “Europa 2030: defesa, inovação e indústria para uma soberania económica competitiva”, que vai decorrer na Casa das Artes, no dia 29 de abril, a partir das 14 horas. O presidente da Câmara também vai marcar presença na abertura do evento que traz até Famalicão vários especialistas nacionais. Um deles é Paulo Portas, ex-Ministro da Defesa, que é o primeiro a falar do painel de convidados, debruçando-se sobre “Europa 2030: defesa, inovação e indústria para uma soberania competitiva».

Seguem-se dois painéis de debate: o primeiro é dedicado ao tema “Competitividade e Inovação na Indústria” e contará com as intervenções de Miguel Braga, do CEIIA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, Pedro Petiz, diretor de Desenvolvimento Estratégico do grupo empresarial TEKEVER e de Braz-Costa, diretor-geral do CITEVE e presidente do CeNTI. Antes da sessão de encerramento, marcada para as 17h00, decorrerá ainda uma segunda mesa redonda sobre “Oportunidades de Negócio na Defesa”, com as participações de Ricardo Pinheiro Alves, presidente da IDD Portugal Defense, António Baptista, diretor-geral de Armamento e Património da Defesa Nacional e de Fernando Cunha, CEO da Beyond Composite.

As mesas redondas serão moderadas por Bernardo Ferrão, diretor de informação da SIC. A apresentação estará a cargo da jornalista da SIC Cristina Freitas.

O objetivo, segundo os organizadores, é debater ecossistemas tecnológicos, acelerar a transferência de conhecimento e potenciar soluções inovadoras com impacto global, nomeadamente na área da Defesa.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, explica que este «é um tema que está na ordem do dia pelas questões geopolíticas que conhecemos, e é uma área de grande desenvolvimento tecnológico e de inovação, que em termos empresariais significa também valor acrescentado no produto. Famalicão é um território de uma grande dinâmica industrial e económica, de criação e de desafios, e este fórum, com um conjunto de especialistas de inegável valor, trará certamente contributos para fortalecer esta dinâmica». As inscrições encontram-se a decorrer em www.famalicaomadein.pt