Famalicão: Seguranças travam homem que terá furtado produtos num hipermercado

Seguranças de uma superfície comercial de Famalicão, travaram, esta quarta-feira, um homem que fugia do hipermercado, alegadamente com material que havia furtado do seu interior.

O episódio aconteceu cerca das 17h30, sendo que para o local foi acionada a PSP, adiantou à Cidade Hoje fonte daquela autoridade.

A perseguição pelo indivíduo, de forma apeada, começou dentro das instalações e terá terminado no exterior, junto ao parque de estacionamento.

O homem ficou retido até à chegada das autoridades.