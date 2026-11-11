A Comissão de Festas em Honra de São Miguel convida toda a comunidade para o “São Martinho em Família”, este sábado, a partir das 15h00, no Parque da Freguesia de Seide, em Seide São Miguel.

Será um dia de festa pensado para todas as gerações. Para os mais pequenos haverão jogos e brincadeiras, enquanto os crescidos terão a oportunidade de conviver com familiares e amigos, num ambiente acolhedor e acompanhado por petiscos e muita animação.

Ao jantar haverão pratos da gastronomia minhota como perna de porco no espeto, rojões, caldo verde, papas de sarrabulho e claro, castanhas assadas, um dos símbolos da festividade.

As reservas para o jantar podem ser feitas através do 967 567 042 (Carmo)

ou 916 688 806 (Freitas).