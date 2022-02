Famalicão: Seide tem um campeão nacional de ciclismo

No passado 24 de fevereiro, o Rotary Club de Famalicão assinalou o 52º aniversário, iniciativa que contou com a presença dos sócios e familiares, da vereadora da Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, Sofia Fernandes, do presidente do Lions Club de Famalicão, Pinheiro Lacerda, de representantes do Rotary Club de Guimarães, liderados por António Jacinto Teixeira e, ainda, representantes do Rotary Club de Barcelos.

Durante os primeiros momentos da sessão foram admitidos dois novos companheiros, António Batista e Filipe Faria. Durante a cerimónia, o presidente do clube, Francisco Freitas, destacou «o trabalho, a dedicação, a abnegação dos fundadores e de todos os companheiros» que durante mais de cinco décadas serviram a comunidade famalicense, «divulgaram o movimento rotário, calcorrearam os caminhos do companheirismo e dos serviços internacionais, tendo sempre presente a boa vontade e a compreensão mundial». Francisco Freitas fala em 52 anos «de vida intensa e rica, combatendo as desigualdades sociais, buscando a paz e a justiça social, e, desta forma, erguendo bem alto a bandeira e os valores do Rotary». Durante o jantar também foi salientado o 117º aniversário do Rotary Internacional, uma instituição espalhada por todo o mundo e composta por mais de um milhão e duzentos mil rotários.