Famalicão: Seis jovens, entre os de 16 e 20 anos, detidos por tráfico de droga

Famalicão: Ação de sensibilização dedicada à prevenção da burla contra idosos

A Junta de Freguesia de Esmeriz, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR) e com a CSIF LEC, promove uma ação de sensibilização dedicada à prevenção da burla contra idosos.

Está marcada para o Centro Social e Paroquial, no dia 3 de março, com início às 10h30. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

O objetivo é alertar para comportamentos de risco e reforçar a proteção dos idosos, para que vivam com segurança, respeito e dignidade.

Os esquemas fraudulentos continuam a existir e comprometem os seus bens e a sua tranquilidade.