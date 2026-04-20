Famalicão: Seis pódios para a EARO na Milha

O guardião montenegrino completou, na noite deste domingo, em Braga, o seu quinquagésimo jogo com a camisola do emblema famalicense.

O guarda-redes que chegou na época 2024/2025 proveniente do FK Vojvodina da Sérvia, assumiu a titularidade curiosamente a partir do jogo em Braga, em dezembro de 2024, após a lesão de Ivan Zlobin que, apesar de ter conseguido terminar esse jogo, veio a confirmar-se o afastamento do guardião russo por vários meses.

Carevic no jogo a seguir, frente ao FC Farense, foi titular e desde então nunca mais saiu, muito devido ao grande nível que tem apresentado.

Esta época, o guarda-redes já venceu dois prémios de melhor do mês da sua posição, conseguindo essa distinção em agosto e março, onde é totalista na I Liga.