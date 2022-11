Famalicão: Seleção de Boccia começa época com vitória

O Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão começa na segunda-feira e prolonga-se até sexta-feira, com a projeção das 40 curta-metragens que estão a competir pelos prémios de ‘Melhor Documentário’, ‘Melhor Animação’, ‘Escolas Secundárias’, ‘Prémio do Público’, ‘Melhor Interpretação’, Melhor Argumento’, ‘Melhor Direção de Fotografia’ e o ‘Grande Prémio Joaquim de Almeida’.

O festival, organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão através do pelouro da Juventude, vai na 8.ª edição e este ano conta com a presença de um conjunto de estrelas nacionais com destaque para David Fonseca, Soraia Chaves, Tiago Bettencourt, Joaquim de Almeida e Beatriz Godinho.

No dia 25 de novembro, no Centro de Estudos Camilianos, pelas 15h00, o comissário do festival, Rui Tendinha, vai conversar com a atriz Beatriz Godinho e a agente do departamento de atores da Elite, Carla Quelhas, no âmbito da rubrica ‘Novíssimo Cinema Português’.

Neste mesmo dia, também terá lugar a antestreia de ‘O Último Animal’ (2022), a nova longa-metragem do realizador Leonel Vieira, que tem como protagonista Joaquim de Almeida, que regressa ao Ymotion seis anos depois da sua última visita. A projeção acontece na Casa das Artes de Famalicão, pela 21h30, com entrada gratuita.

A noite de sexta-feira termina no Café-Concerto da Casa das Artes ao som de jovens músicos famalicenses, numa intervenção musical com enfoque no cinema de animação, a partir das 22h30.

O último dia do festival arranca com uma sessão especial fora da competição, com a projeção de ‘A Corrida Mais Difícil do Mundo’, de João Sá, às 16h00, na Fundação Castro Alves, em Bairro.

Outra das estrelas que marca presença no Ymotion é o artista Tiago Bettencourt, que vai apresentar, em primeira mão, imagens do seu primeiro trabalho de cinema documental: ‘Tiago Bettencourt – O Outro Lado do Eclipse’. A apresentação acontece no sábado, 26 de novembro, pelas 17h00, na Fundação Castro Alves.

Na noite de encerramento, sábado, atuação ao vivo de David Fonseca, que vai apresentar algumas músicas do seu mais recente álbum, ‘Living Room Bohemian Apocalypse’ (2022), seguido da entrega dos prémios aos vencedores da competição de curtas-metragens, terminando com uma homenagem à atriz Soraia Chaves. Tudo isto, no auditório do Centro de Estudos Camiliano, em Seide, pelas 21h30.

Todos os eventos inseridos na semana principal do Ymotion têm entrada gratuita, limitada à lotação de cada espaço, sendo possível reservar lugar através do link http://www.ymotion.org/reservas .

Mais informações em www.ymotion.org.