Famalicão: Seleção de Boccia Sénior conquista título

A Comissão Política Concelhia do PAN Famalicão reitera a «necessidade urgente» de um plano municipal para a segurança rodoviária. A direção do PAN recorda que já tinha feito esta recomendação há dois anos, com foco em três áreas: conhecer as causas, identificar as zonas problemáticas e atuar na prevenção. Lamenta, por isso, que não tenha sido atendida.

«Atendendo ao contínuo, quase diário, registo de acidentes no concelho, consideramos urgente que o executivo se dedique a esta questão e trabalhe no sentido de garantir mais segurança às pessoas», refere Sandra Pimenta.

O dito Plano Municipal para a Segurança Rodoviário, segundo o PAN, deve incluir a realização de um estudo para identificar as causas dos acidentes, sinalizando os locais com maior sinistralidade e adotando medidas de prevenção; a identificação e correção da ausência de iluminação e proteção nas vias rodoviárias e a devida sinalização junto e nas passadeiras; o aumento progressivo das vias exclusivamente pedestres ou com eixos cicláveis e a ampliação da abrangência das Zonas 30km/h; garantir que as obras de repavimentações, em todas as vias caminháveis, incluam passeios seguros e inclusivos; o lançamento de uma campanha de sensibilização rodoviária para condutores/as (cidadãos auto-mobilizados) e para peões; o aumento da fiscalização, em articulação com as forças de segurança pública, para garantir maior segurança para condutores e peões.

“Não devemos apenas preocupar-nos com a iluminação referente às épocas festivas, mas sim a correta e urgente iluminação nas passadeiras para a segurança de todas e todos as/os famalicenses», conclui a porta-voz da concelhia.

