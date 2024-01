Famalicão: Seleção de boccia sénior conquista três medalhas

A Câmara Municipal, através da seleção de boccia de Famalicão, participou no Campeonato Nacional de Boccia Sénior – zona Tâmega – individual, que teve lugar esta quarta-feira, em Felgueiras, com 99 atletas da região Norte. O desempenho desportivo dos atletas foi extremamente positivo, com um primeiro, segundo e terceiro lugares.

A vitória foi conseguida por Glória Andrade, na Liga 2, o segundo lugar por Armindo Silva, também na Liga 2, enquanto que Joaquim Cunha foi terceiro na Liga 1.

A participação famalicense, com sete atletas, teve a coordenação técnica do treinador Luís Silva e Vânia Pinheiro. O grande destaque vai para Glória Andrade que no seu ano de estreia teve uma prestação de elevada excelência técnica e tática, alcançando o primeiro lugar, só com vitórias. O treinador Luís Silva declarou-se «orgulhoso com o grupo de atletas que tem para esta nova época e promete muitas coisas boas para Famalicão na presente temporada».