Famalicão: Semáforo cai em cima de carro na N14 em Calendário

Um semáforo caiu, na Avenida Dom Afonso Henriques, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.
A estrutura atingiu um carro que passava no local.
O acidente aconteceu pouco antes das 12h00.
Não há informação sobre a existência de feridos.
Nos dias 4 e 5 de dezembro, às 21h30, a Casa das Artes recebe a mais recente criação do Instituto Nacional de Artes do Circo. “Eu Quero é Andar de Carrinhos de Choque” segue depois para o Teatro Garcia de Resende, em Évora, no dia 19 de dezembro.
Este espetáculo de circo contemporâneo, que estreou em Itália, em junho passado, propõe uma reflexão sobre a identidade onde memórias coletivas e desejos individuais colidem. Os carrinhos de choque não são apenas metáforas de colisão e deslocamento, são um desejo pela existência que convida o público a um transe onde os sentidos se dissolvem, a realidade se fragmenta e o tempo parece suspenso num fluxo hipnótico de imagens, sons e sensações.
O espetáculo tem a direção artística de Bruno Machado e conta com a interpretação e cocriação dos artistas Fabíola Augusta, Maurício Jara, Só Filipe e Tjaša Dobravec.
No próximo ano o espetáculo vai passar pelo Teatro Municipal de Bragança, no dia 31 de janeiro; segue para Montemor-o-Novo a 14 de fevereiro; e para O Teatrão, em Coimbra no dia 28 de fevereiro.
A Junta de Freguesia de Vermoim tem em curso uma campanha de promoção do comércio local através da qual, por cada 10 euros de compras, fica habilitado a ganhar um mega cabaz de Natal e a uma entrada no parque de diversões do Mercadinho, que vai decorrer nos dias 13 e 14 de dezembro.
Esta campanha é válida nos estabelecimentos comerciais aderentes e limitada ao stock existente; o sorteio do cabaz será realizado no dia 20 de dezembro.
Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o FC Famalicão joga no Parque Desportivo do Fujanco, em Cantanhede, a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O adversário é a União Recreativa Cadima, formação que compete na 3.ª divisão nacional.
Recorde-se que a equipa famalicense já deixou pelo caminho o Castêlo da Maia (21-0) e o A-dos-Francos (6-0).
Ao final da tarde do próximo sábado, o Riba d´Ave/CSJ Group joga a segunda mão dos oitavos de final das competições europeias de hóquei em patins (WSE Cup).
Em Tomar, às 18 horas, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, a equipa de Jorge Ferreira leva a vantagem (3-2) do primeiro jogo e vai tentar garantir um lugar nos quartos de final desta competição europeia.
Um estudo do Observatório de Desafios Sociais do Centro de Psicologia da Universidade do Porto revela que 75,2% dos portugueses pouparam dinheiro em 2024, embora 55,5% considerem a poupança “difícil ou extremamente difícil”.
Segundo Samuel Lins, coordenador do estudo, 44,1% dos inquiridos pretende poupar ainda mais em 2025 e mostra-se mais otimista quanto à sua situação financeira do que à do país. Cerca de 45,5% acreditam que a economia portuguesa irá piorar, enquanto apenas 14,1% pensam que irá melhorar. Sobre finanças pessoais, 23,1% esperam melhoria e 27% preveem piora.
O inquérito, realizado entre 17 de abril e 23 de maio com 1.032 participantes, mostra também que 54,4% gastam menos do que ganham e 76,7% fazem listas de compras. Em 2024, 54,6% procuraram melhorar a literacia financeira, e 64,9% planeiam continuar em 2025.
No que toca a hábitos de compra, 11,4% fizeram compras por pânico e 24,7% compraram para aliviar emoções negativas. Compras por impulso afetaram 31,5% dos portugueses e 9,6% adquiriram produtos para impressionar os outros. Além disso, 54,2% afirmam que questões ambientais influenciam as suas decisões, e 34% consideram opiniões nas redes sociais antes de comprar.
O ODESS, criado em 2021, procura compreender como os cidadãos portugueses encaram desafios sociais que afetam a democracia, a justiça social e a inclusão.
Na manhã desta quinta-feira, um autocarro derrubou os semáforos da Rua Barão da Trovisqueira, junto à Secundária D. Sancho I.
O veículo de transporte público de passageiros circulava no sentido descendente e à entrada na Rua Adolfo Casais Monteiro acabou por embater nos semáforos.
Desconhecem-se as causas do acidente. A PSP esteve no local.