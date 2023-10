Famalicão: Semáforo da Av. do Brasil abalroado por carro que entrou em despiste

Depois de uma boa primeira parte, na qual foi superior ao seu adversário e marcou dois golos, na segunda metade o Midtjylland teve a audácia de reagir e chegar ao empate.

A estreia do FC Famalicão nas competições europeias, via Youth League, apadrinhada por uma boa moldura humana, incluindo todo o plantel da equipa principal que esteve ao lado dos mais jovens neste momento histórico para o clube, redundou num bom jogo de futebol. Na primeira parte os famalicenses assumiram as despesas e mostraram total superioridade perante os dinamarqueses e dois golos de rajada fizeram a justificada diferença. Já na etapa complementar, a equipa de Rui Tomé deu terreno ao adversário que, com novas dinâmicas ofensivas, criou vários problemas, consumados na igualdade final.

Os comandados de Rui Tomé começaram o encontro com mais iniciativa e só aos 14 minutos os dinamarqueses atiraram à baliza famalicense. O controlo do jogo não tinha correspondência em lances de perigo junto da área do FC Midtjylland que, aos 22 minutos, viu Rudi Almeida, bem posicionado, a atirar fraco após boa jogada de envolvimento ofensivo. Aos 26 minutos, soberana oportunidade famalicense na tentativa de “chapéu” de Gustavo Sá, após boa jogada de entendimento com Pablo. E foi Pablo que, aos 32 minutos, desferiu um remate colocado, de fora da área, que valeu o golo inaugural. Um grande golo que fica para história por ser o primeiro do clube nas competições europeias.

E o segundo golo não demorou muito. Aos 34 minutos, Duarte Oliveira aproveita uma defesa incompleta do guarda-redes adversário para elevar o marcador. Gustavo Sá e Pablo estiveram, novamente, envolvidos no lance. Até final da primeira, sempre mais Famalicão.

A segunda parte começou com a formação dinamarquesa apostada em minimizar os estragos da primeira parte e, nos primeiros minutos, teve dois assomos com algum perigo junto da baliza à guarda de Miguel Rodrigues. A resposta famalicense veio aos 53 minutos, mas o remate de Pablo, descaído sobre a direita, saiu ao lado. Também pela direita, Rudi Almeida foi mais certeiro para defesa segura do guarda-redes do Midtjylland. O Famalicão dava, claramente, terreno de jogo ao adversário, enquanto apostava nas transições ofensivas.

Aos 72 minutos, o FC Midtjylland reduziu o marcador. Miguel Rodrigues defendeu um primeiro remate, à queima roupa, mas a bola encaminhou-se para a baliza e na tentativa de a afastar, com adversários sobre si, Duarte Oliveira acabou por ser o último a tocar no esférico. E, aos 81 minutos, aconteceu o empate. A saída de baliza de Miguel Rodrigues, a um livre, não sanou o perigo, com a bola a sobrar para Nicolaj Hansen, que assiste Jonatan Lindekilde para um remate colocado e certeiro.

Miguel Rodrigues, Duarte Oliveira, Luís Sampaio, Hugo Oliveira, Luís Balbo, Martim Almeida, Toki Yukutomo, Rodrigo Ribeiro, Pablo, Gustavo Sá e Rudi Almeida, foi onze que foi a jogo. José Machado, Leandro Lopes, Diogo Silva, Diogo Nunes, Jonas, Denis Parkinson e Leonardo Oliveira foram suplentes.

O encontro da segunda mão está agendado para o dia 25 de outubro, na Dinamarca. O vencedor desta eliminatória, referente ao Caminho dos Campeões, terá pela frente na 2.ª eliminatória o vencedor do duelo entre os ucranianos do Rukh Vynnyky e os bósnios do FK Sarajevo. A segunda eliminatória joga-se a 8 e 29 de novembro e vale um lugar no play-off, onde irá cruzar-se com as equipas que disputam a fase de grupos da Youth League.

O Futebol Clube de Famalicão garantiu o direito a participar nesta prova europeia depois de se ter sagrado campeão nacional de sub-19 na temporada transata.