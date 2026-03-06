Famalicão: Semana da Leitura envolve escolas, empresas, rádios e plataformas digitais

A Semana da Leitura, que decorre entre os dias 9 e 14 de março, apresenta um conjunto de atividades que procuram envolver toda a comunidade em torno do livro e da leitura e promover hábitos de leitura junto do público. Estão com o projeto escolas, empresas, rádios e plataformas digitais.
A abertura está agendada para o dia 9 de março, pelas 15 horas, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, com a presença do escritor Afonso Reis Cabral.
O programa inclui oficinas criativas, horas do conto, momentos de leitura em voz alta, sessões partilhadas entre diferentes gerações e iniciativas dedicadas à poesia, com destaque para a homenagem ao poeta Vasco de Carvalho, agendada para o dia 10 de março, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
Uma das propostas inclui também a iniciativa “Troca por Troca”, de 10 a 12 de março, que incentiva a circulação de livros nas empresas, convidando os participantes a deixar um livro e a levar outro, num gesto de partilha entre os trabalhadores das mesmas.
No dia 12, pelas 10 horas, é dinamizada ainda a ação “Famalicão a LER”, que convida toda a comunidade a interromper, por alguns momentos, as suas rotinas para dedicar tempo à leitura.
A iniciativa está inserida no evento nacional promovido pelo Plano Nacional de Leitura, que desafia escolas, bibliotecas e instituições locais a desenvolver atividades que celebrem a leitura como espaço de prazer, imaginação, conhecimento e encontro.
Recorde-se que o programa da Semana da Leitura é dinamizado pelo Município de Famalicão através do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e pode ser consultado em www.bibliotecacamilocastelobranco.org/Atividades/Programacao.