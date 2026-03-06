Concelho, Educação

Famalicão: Semana da Leitura envolve escolas, empresas, rádios e plataformas digitais

A Semana da Leitura, que decorre entre os dias 9 e 14 de março, apresenta um conjunto de atividades que procuram envolver toda a comunidade em torno do livro e da leitura e promover hábitos de leitura junto do público. Estão com o projeto escolas, empresas, rádios e plataformas digitais.

A abertura está agendada para o dia 9 de março, pelas 15 horas, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, com a presença do escritor Afonso Reis Cabral.

O programa inclui oficinas criativas, horas do conto, momentos de leitura em voz alta, sessões partilhadas entre diferentes gerações e iniciativas dedicadas à poesia, com destaque para a homenagem ao poeta Vasco de Carvalho, agendada para o dia 10 de março, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

Uma das propostas inclui também a iniciativa “Troca por Troca”, de 10 a 12 de março, que incentiva a circulação de livros nas empresas, convidando os participantes a deixar um livro e a levar outro, num gesto de partilha entre os trabalhadores das mesmas.

No dia 12, pelas 10 horas, é dinamizada ainda a ação “Famalicão a LER”, que convida toda a comunidade a interromper, por alguns momentos, as suas rotinas para dedicar tempo à leitura.

A iniciativa está inserida no evento nacional promovido pelo Plano Nacional de Leitura, que desafia escolas, bibliotecas e instituições locais a desenvolver atividades que celebrem a leitura como espaço de prazer, imaginação, conhecimento e encontro.

Recorde-se que o programa da Semana da Leitura é dinamizado pelo Município de Famalicão através do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e pode ser consultado em www.bibliotecacamilocastelobranco.org/Atividades/Programacao.

Famalicão: Mais de 100 pessoas apoiadas na procura de emprego

Ao longo de sete meses, o projeto CLDS 5G (Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 5.ª Geração) Ser Feliz em Famalicão acompanhou 110 pessoas, com o objetivo de as capacitar na procura ativa de emprego, através de oficinas de mentoria com temas como autoconhecimento, liderança, literacia financeira e marketing pessoal.

Deste grupo, 17 pessoas arranjaram emprego e 12 estão a ser acompanhadas de forma individual para a criação das suas empresas.

Refira-se que dos beneficiários acompanhados, a maioria enfrenta desafios significativos no mercado de trabalho, uma vez que 63 pessoas encontram-se em situação de desemprego de longa duração.

Recorde-se que o CLDS 5G, que arrancou em Vila Nova de Famalicão a 2 de maio do ano passado e estende-se até dezembro de 2028, tem como parceiros a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Ave, que foi convidada para assumir o papel de Entidade Coordenadora Local da Parceria.

A coordenadora do projeto, Ana Carvalho, explica que a «intervenção é feita de forma individualizada, o que permite dar passos no âmbito da inclusão social e capacitação da comunidade em situação de vulnerabilidade social neste concelho».

Sobre os resultados apresentados, o presidente da Engenho, Manuel Araújo, considera que são muito satisfatórios, «pois contribuem para reforçar a coesão social e desenvolver uma cultura solidária de proximidade a favor do outro, do mais necessitado que precisa de apoio, orientação e meios para tornar a pessoa mais realizada no seu viver e nos seus projetos». Já sobre o CLDS, diz que «não é mais do que um compromisso coletivo que envolve e mobiliza os atores e parceiros das comunidades locais em dinâmicas e projetos centrados nas pessoas em situação ou risco de vulnerabilidade».

O presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, classifica o projeto CLDS 5G como «muito importante, desde logo, porque permite implementar no território um conjunto de atividades e iniciativas que promovem a inclusão social dos cidadãos, através da qualificação, da formação e da capacitação, contribuindo para o aumento da empregabilidade e dessa forma para o combate a situações de pobreza e exclusão social». Acrescenta que «é um programa que não deixa ninguém para trás, num trabalho em rede, feito com as Comissões Interfreguesias, o tecido empresarial e as instituições, de forma estruturada, para a partilha de conhecimento e a realização de intervenções eficientes junto dos cidadãos», frisa.

Acerca dos resultados, realça que «há 17 pessoas que foram integradas em ofertas de emprego e que estão a reescrever as suas histórias de vida, o que nos deixa muito satisfeitos».

O edil destaca que a Câmara Municipal e a Engenho funcionam «como pivôs do projeto, que se estende ao território neste trabalho em rede que envolve toda a comunidade e que, com partilha de conhecimento, dá resposta às necessidades das pessoas com os recursos do território».

Famalicão: Jogo grande na jornada 24 da pró nacional da AF Braga

A AD Oliveirense e o GD Joane encontram-se, este sábado, às 15 horas, no Estádio de Ribes, em Oliveira Santa Maria. A partida é da 24.ª jornada da pró-nacional da AF Braga.

A equipa oliveirense tem vindo a subir na classificação, depois de muitas jornadas em zona de despromoção. A equipa treinada por Ricardo Martins, que substituiu Mário Jorge no comando técnico, está no décimo primeiro lugar, com 31 pontos. Já o Joane tem estado acima do meio da tabela, ocupando o sexto lugar, com 38 pontos.

Em termos de golos marcados e sofridos, os números são muito idênticos. A Oliveirense já marcou 35 e sofreu 28, enquanto que os joanenses já faturaram 36 golos e permitiram 29 golos.

Famalicão: Salsa cresce no Médio Oriente com abertura de loja no Iraque

A marca Salsa já está presente em oito países do Médio Oriente. O último dos quais é o Iraque. Abriu no Mall of Irap, considerado o principal centro comercial e económico da capital, Bagdade, que tem cerca de oito milhões de habitantes e concentra a grande parte da atividade económica. Esta é a razão da escolha.

A empresa adianta que apesar do agravamento da instabilidade geopolítica e dos ataques que têm afetado vários países da região, a atividade da marca mantém-se praticamente inalterada. «A nossa estratégia internacional mantém-se, sempre em articulação com os parceiros locais e analisando permanentemente o contexto numa perspetiva de longo prazo», diz Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans.

A loja que abriu no Iraque, com mais de 100 metros quadrados, disponibiliza a gama completa de vestuário, calçado e acessórios para homem e mulher, seguindo os padrões internacionais de experiência de compra da marca.

A operação é realizada em regime de franchising através da parceria com o grupo Azadea, descrito como um dos principais operadores de retalho de moda no Médio Oriente e parceiro de longa data da Salsa. A colaboração entre as duas empresas já existe nos Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita, Líbano e Jordânia, num total de 13 lojas.

«A internacionalização é um dos pilares estruturais da Salsa Jeans e continuará a orientar o nosso crescimento nos próximos anos», sublinha Hugo Martins. «A entrada no Iraque resulta de uma estratégia clara de consolidação no Médio Oriente, acompanhando o crescimento dos mercados locais na região, sempre no âmbito de uma parceria local de longa data. Estamos a construir uma presença consistente na região, com visão de longo prazo e foco na afirmação da marca à escala global, mantendo a identidade portuguesa que nos caracteriza», realça.

 

Famalicão: «Queremos continuar a somar pontos e vitórias em casa»

Na noite desta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Municipal, FC Famalicão e FC Arouca abrem a jornada 25 da I Liga. A equipa famalicense, depois do empate a zero, em Vila do Conde, com o Rio Ave, vai em busca da quarta vitória consecutiva em casa. Para tal terá de vencer um adversário que se reforçou bem no mercado de inverno, «com jogadores maduros e de qualidade. O Arouca vai trazer dificuldades, por isso, espero um jogo dividido e competitivo, mas esperamos ser melhores do que o adversário, olhando sempre para nós, com as nossas ideias, para continuarmos a somar pontos e vitórias em casa, que é o que temos conseguido nos últimos tempos», referiu Hugo Oliveira.

O treinador do Famalicão espera «um bom jogo entre equipas que gostam de jogar, que têm bons intérpretes e boas ideias. Podemos esperar um bom espetáculo que vai trazer emoção a quem vai assistir e que no final, os nossos adeptos, que têm estado sempre connosco, fiquem mais felizes. Voltamos a casa onde gostamos de jogar. Por isso, queremos dar-lhes essa felicidade».

Hugo Oliveira é, mais uma vez, obrigado a mexer no onze. Tom van de Looi e Sorriso cumprem castigo e o treinador vai chamar outros protagonistas à titularidade. «É mais uma oportunidade de mostrarmos que temos um plantel equilibrado e ideias coletivas bem vincadas, tal como aconteceu com o Rio Ave».

A proximidade ao quinto da classificação, Gil Vicente (34 pontos), não rouba a Hugo Oliveira o pragmatismo quanto ao futuro. «Os objetivos são os mesmos: o desenvolvimento e sermos cada vez melhores. O objetivo agora é ganhar ao Arouca e se acontecer estaremos mais perto de alcançarmos objetivos globais. Com esse sentimento, coisas boas vão chegar, certamente». O treinador olha para o horizonte e vê mais do que a pontuação. «Queremos preparar o presente e o futuro, não só no desenvolvimento do jogador, como também do clube, que está hoje mais preparado, é mais profissional e ambicioso. O treinador também tem de aprender hoje para ser melhor amanhã. É uma forma de viver ambiciosa e nós acreditamos muito nisso, que o futuro só possa ser positivo. Quando chegarmos ao final da época e fizermos o nosso balanço, acredito que estaremos todos muito felizes», considerou esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca.

Famalicão: Escolas de portas abertas para alunos decidirem o percurso formativo

Entre 21 de março e 30 de maio, os alunos famalicenses que frequentam o 9.º ano e o secundário vão ter a oportunidade de conhecer, de perto, as escolas secundárias e profissionais, assim como as instituições pós-secundárias e de ensino superior, da Rede Local de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão.

O objetivo é que definam com mais assertividade o seu futuro profissional. Os alunos vão ter visitas guiadas às instalações, laboratórios e oficinas, vão poder conversar com professores e alunos da instituição (networking) e ficar a par da oferta formativa disponível e das saídas profissionais abrangidas.

A iniciativa, chamada ‘Dias Abertos nas Escolas’, é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do projeto educativo ‘Valoriza-Te’.

Os alunos vão visitar as 9 instituições de ensino da Rede de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão. Devem informar-se junto da sua escola ou, então, contactar diretamente as entidades promotoras – Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, Universidade Lusíada de Famalicão, CESPU – Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA), Forave, Didáxis Riba de Ave, Escola Profissional Oficina, CENFIM, Instituto Nun’Álvres (INA) e ACE Famalicão.

Além desta iniciativa, nos dias 10, 11 e 12 de março terá lugar a Feira do Ensino Secundário, promovida pelo Município de Famalicão e dirigida a alunos do 9.º ano de escolaridade, que vai reunir, no Famalicão IN Hub, em Vale São Cosme, as diferentes instituições de ensino, que vão apresentar um leque de 39 cursos (científico-humanísticos e profissionais) em áreas que vão das Artes e Design às Tecnologias de Metalomecânica, Informática, Saúde e Apoio à Gestão.

Famalicão: Hugo Oliveira pede mais talento e magia e menos ruído no futebol nacional

O treinador Hugo Oliveira diz que todos devem olhar «muito mais para aquilo que se passa dentro de campo, para o futebol jogado», e menos para a arbitragem, «para a opinião de todos aqueles que estão à volta do jogo e não fazem parte do jogo».

Isto a propósito do “ruído” em volta do futebol, com insultos e queixas, entre clubes, dirigentes, jogadores e comentadores. «Cada um deve responder pelas suas ações e declarações, cada um deve ser aquele que exige que os outros sejam, ou seja, não podemos exigir aos outros aquilo que não fazemos. Porque as novas gerações olham para o futebol como algo a copiar e o futebol pode ser um modelo de comportamentos. Nós devemos olhar mais para isso», reflete Hugo Oliveira.

Esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca, também foi incitado a comentar a avaliação negativa ao VAR do jogo Sporting- FC Famalicão. O técnico respondeu, apenas, que deve ser didático e servir de exemplo para que não volte a acontecer. «É este processo de aprendizagem que nos vai ajudar a tomar melhores decisões, sabendo que no futebol, como na vida, todos cometemos erros, todos fazemos coisas acertadas, agora temos todos é que aprender», alerta.

Doravante, o treinador do Famalicão espera que todos olhem «muito mais para aquilo que se passa dentro do campo, para o futebol jogado. Fala-se muito pouco dos golos, muito pouco da organização coletiva, fala-se muito pouco do drible, fala-se pouco da magia, do talento e do jogador». Acrescenta: «devíamos ter mais momentos nas televisões nas rádios e nas redes sociais, onde se falasse mais de talento, de magia e de futebol. O futebol puro é o talento e o jogo, o golo e a qualidade do jogador», aponta.