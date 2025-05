Famalicão: Semana da Leitura na Didáxis – 50 anos de histórias e de paixão por Camilo

Para a Semana da Leitura, a Didáxis entrelaçou a celebração dos 50 anos da instituição e os 200 anos do nascimento Camilo Castelo Branco, datas manifestadas «pela paixão que sentimos pela leitura e pela escrita», através de várias iniciativas.

Pel´ A maleta de Camilo, os alunos do ensino básico fizeram uma peregrinação pelos 65 anos de vida de Camilo Castelo Branco, cujo destino foi marcado por paixões e uma criatividade inesgotável. Foram desvendados pedaços da vida do primeiro profissional das letras, que falava de si e da sua vida com a mesma linguagem com que apresenta as suas personagens. As peripécias, as aventuras e os sonhos guardados na maleta fortaleceram o vínculo com o universo literário camiliano e, sobretudo, inspiraram novos leitores.

Durante a Semana da Leitura também foi celebrado o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, pela partilha de livros que motivam, desafiam e intrigam, e com a criação do cantinho Speaker’s corner, um espaço de leitura ao ar livre que continuará a promover o encontro entre livros e os seus leitores.

Também decorreu a tertúlia História(s) em Perspetiva, organizada pelos alunos do 12.º ano. Tratou-se da uma viagem pelas histórias que assinalaram uma data marcante para Portugal – 25 de Abril, com a leitura de poemas e de excertos de livros censurados.

Nesta celebração do livro no estabelecimento de ensino de Riba de Ave também se promoveu a escrita, reunindo as vozes e as emoções das turmas do Colégio e da Escola Profissional que exploraram as palavras, transformando as suas ideias e sentimentos em versos entrelaçados.