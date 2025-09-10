Famalicão: Semana Europeia da Mobilidade celebrada no centro da cidade

O centro urbano de Famalicão recebe, no dia 21 de setembro, um mercado dedicado à Semana Europeia da Mobilidade. O evento pode ser visitado das 10 às 18 horas, na Praça D. Maria II, palco de diversas atividades de animação lúdico educativas, culturais e desportivas, ações de sensibilização e exposição de viaturas elétricas e de bicicletas.
Participam na iniciativa a Afacycles, APSI – Associação para Promoção de Segurança Infantil, Associação Salvador, ARDLA – Associação Recreativa Desportiva Lazer Ave, Famabike, Ford Hermotor, Lions Clube de Famalicão, Mobiave e Rotary Club de Famalicão.