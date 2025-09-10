Famalicão: Semana Europeia da Mobilidade celebrada no centro da cidade

Cerca de 170 pessoas participaram, no passado domingo, no 31.º passeio da Associação Desportiva do Carril, coletividade sediada em Mogege.

Associados, amigos e a população em geral associaram-se a este convívio que teve como destino Ribeira de Pena. O clube fala num dia muito bem passado, pleno de animação e com atividades para os seniores, bem como para os mais pequenos.

No final do dia, foram entregues os troféus aos vencedores e foi guardado um minuto de silêncio em honra dos sócios falecidos. A direção agradeceu a participação de todos e prometeu repetir este convívio no próximo ano.