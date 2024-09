Famalicão: Semana Europeia da Mobilidade com iniciativas espalhadas pela cidade

Vila Nova de Famalicão volta a assinalar a Semana Europeia da Mobilidade durante sete dias, de 16 a 22 de setembro. O município pretende sensibilizar os famalicenses para uma mobilidade mais sustentável, focando-se no tema “Espaço Público Partilhado”.

Este ano, uma das novidades é a circulação gratuita do Voltas – transporte urbano circular – a partir da próxima segunda-feira até sexta, dia 20.

A Estação Rodoviária vai acolher grande parte das atividades, estimulando o uso de transportes públicos, em detrimento do automóvel particular. Neste espaço poderá visitar a Exposição de Bicicletas Antigas, entre segunda e sexta-feira.

A Estação Rodoviária vai ainda apresentar um circuito rodoviário, que pode ser percorrido de terça a quinta-feira , entre as 14h30 e as 17h00. Na terça-feira, dia 17, vai decorrer ainda uma ação de sensibilização “Espaço Público Partilhado – Em Segurança”, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI).

No sábado, dia 21, entre as 16h00 e as 18h00, o Município convida os famalicenses a pedalarem para promover a mobilidade leve. O percurso inicia-se na Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, prolonga-se pelo Parque da Devesa, atravessa a cidade até à Praça D. Maria II, com retorno pela Avenida 25 de abril até ao Parque de Sinçães, e termina com um Sunset, com música e DJ.

As atividades da Semana Europeia da Mobilidade estendem-se ainda à Praça D. Maria II. No domingo, dia 22, entre as 10h00 e as 18h00, destaca-se o Dia Europeu Sem Carros, que vai ser assinalado com animação educativa, cultural e desportiva, circuitos de ciclismo, momentos de leitura, jogos tradicionais, entre outras iniciativas. No mesmo dia, vai realizar-se ainda um espetáculo de dança, organizado pela Academia Gindança, entre as 17h00 e as 18h30.

Ainda no domingo, entre as 10h00 às 18h00, realiza-se o Mercado da Mobilidade, na Praça D. Maria II.

Toda a programação pode ser consultada em www.famalicao.pt