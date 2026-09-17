Para assinalar o Dia Europeu Sem Carros, no dia 22 de setembro, terça-feira, vai ser possível viajar gratuitamente de autocarro na Rede Mobiave que abarca os concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa.

O objetivo é sensibilizar a população para a adoção de padrões de mobilidade mais sustentáveis e para incentivar a utilização do transporte público coletivo. O município fala em benefícios ambientais, sociais e económicos decorrentes da utilização do autocarro.

Com esta medida, o município de Famalicão estima perder de receita 1.540 euros, tendo por referência os níveis de utilização registados num dia útil.

Contudo, a Semana Europeia da Mobilidade decorre até ao dia 26 de setembro, com diversas iniciativas promotoras da mobilidade sustentável, e sob o mote “Mobilidade Para Todos – Justiça entre Gerações”, para sublinhar a importância e a necessidade de garantir que todas as pessoas tenham acesso a transporte sustentável.

Este sábado, dia 19, das 10h00 às 18h00, o Mercado ‘Vai à Vila’ também é dedicado à Mobilidade, com atividades lúdico educativas, culturais e desportivas para toda a família, jogos tradicionais, exposição e experimentação de trotinetas e bicicletas elétricas, circuitos de ciclismo e rodoviário, um eco carrossel e um eco roller coast.

Participam na iniciativa a Afacycles, APSI – Associação para Promoção de Segurança Infantil, ARDLA – Associação Recreativa Desportiva Lazer Ave, Famabike, Lions Clube de Famalicão, Mobiave, Rotary Club de Famalicão, Projeto Mais Vale Prevenir, Batidos com o Coração e Pedro Macedo, artesão de peças de bicicleta recicladas.

Ainda no sábado, Rally Paper pedonal “Caminhar pelo Comércio”. Os participantes vão poder percorrer as ruas da cidade em equipa, seguindo um mapa com enigmas, cumprindo os desafios propostos dentro do comércio tradicional. Os interessados em participar devem dirigir-se, no próprio dia, ao stand do pelouro municipal dos Transportes Públicos e Mobilidade, instalado no Mercado da Mobilidade, para obterem o mapa com os enigmas e iniciarem o percurso pelas lojas do comércio local.

No mesmo dia, o desporto alia-se à mobilidade, com “Caminhar com Bernardino”, atividade integrada também nas celebrações dos 25 anos do Museu Bernardino Machado. A partida está marcada para as 15h00, na Praça D. Maria II, terminando no museu após 7 quilómetros de percurso. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias em www.famalicaodesportivo.pt.

Para o dia 26 de setembro, sábado, está marcada a 4.ª edição da iniciativa Famalicão Sustentável, um passeio de bicicleta ou caminhada pelas ruas da cidade, com início às 10h00, na Estação Rodoviária e término no Parque de Sinçães, realizada com o apoio do Lions Clube e Rotary Clube de Famalicão.

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, os famalicenses poderão também visitar, até ao dia 22, a exposição de bicicletas antigas, ação promovida pela Associação Recreativa Desportiva Lazer Ave, patente na Estação Rodoviária de Famalicão.