Sob o mote “A escola não tem modo avião”, no dia 10 de novembro realiza-se o 1.º Seminário Intermunicipal do PIPSE EducAve. Uma organização da Comunidade Intermunicipal do Ave, com apoio do Município de Famalicão.

A iniciativa acontece no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA – CESPU), onde serão explorados temas como a transformação digital, a inteligência artificial, as neurodivergências e o bem-estar da comunidade educativa.

A iniciativa vai contar com a participação de especialistas de reconhecido mérito nas áreas da neurociência, pediatria, psiquiatria e inovação pedagógica, com destaque para a presença de Alexandre Castro Caldas, especialista em neurociências cognitivas e autor do livro “Inteligência Vital, Estupidez Artificial”.

As vagas são limitadas e a participação, apesar de gratuita, está sujeita a inscrição obrigatória, através do link: https://forms.gle/MTd1DCcVtYmJnuJ36 .

Recorde-se que o PIPSE EducAve – “Leave no One Behind” (Programa Inovador de Promoção do Sucesso Escolar do Ave) é um programa que visa reforçar as estratégias educativas e combater o insucesso e o abandono escolar, promovido pela CIM do Ave e cofinanciado pelo programa regional NORTE 2030, através do Fundo Social Europeu da União Europeia.