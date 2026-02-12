Famalicão: Seniores do Centro Social e Paroquial de S. Cosme visitam estúdios da Cidade Hoje

Famalicão: Com os olhos postos no leão
O plantel do FC Famalicão prossegue com a preparação para o jogo no Estádio José Alvalade, com o Sporting. Ainda sem Mathias de Amorim, a cumprir o castigo de dois jogos após a expulsão em Barcelos, importa saber se Hugo Oliveira vai manter Pedro Santos como a alternativa, dado que foi esta a escolha no jogo passado, com o AFS.
Também em dúvida para este jogo, Rodrigo Pinheiro (Gustavo Garcia tem sido a opção) e Roméo Beney, ambos com lesão muscular na coxa esquerda.
O jogo entre leões e famalicenses é na noite do próximo domingo, às 20h30. A equipa de Rui Borges é segunda da classificação, com 52 pontos, enquanto que os comandados de Hugo Oliveira ocupam a sexta posição, com 32 pontos, mais sete do que em igual número de jogos da época anterior.
O Sporting chega a este jogo após o empate, 1-1, no Dragão, com o FC Porto, enquanto o FC Famalicão venceu (3-1) o AFS.
Na primeira volta, o Sporting venceu, 2-1, no Estádio Municipal de Famalicão.
Famalicão: Criança abrem, esta sexta-feira, festejos de Carnaval
Na tarde desta sexta-feira, a partir das 14 horas, centenas de crianças abrem os festejos de Carnaval no concelho de Famalicão. No Pavilhão Municipal, os pequenos foliões das várias escolas do concelho vão mostrar a sua criatividade. Na segunda-feira, também no Pavilhão Municipal, é a vez dos seniores. A partir das 15 horas, os utentes das várias instituições famalicenses vão exibir-se para uma plateia que enche o espaço desportivo.
Depois vem a grande noite onde milhares de pessoas se concentram de forma espontânea nas ruas da cidade, num ambiente de festa que se prolonga pela madrugada dentro. A animação estará distribuída por quatro palcos – Rua Luís Barroso, Praça 9 de Abril, Praça D. Maria II e Mercado Municipal — e inclui ainda o tradicional concurso de mascarados.
A autarquia disponibiliza transportes gratuitos de autocarro em todo o concelho durante a noite, mantendo também a parceria com a CP – Comboios de Portugal, que assegura bilhetes promocionais nos comboios urbanos, válidos apenas para compras antecipadas, até ao dia 14 de fevereiro.
Os festejos encerram oficialmente na terça-feira, dia 17 de fevereiro, com a Queima dos Galheiros, em Fradelos.
Famalicão: Carnaval de Ribeirão adiado para 22 de fevereiro
O Desfile de Carnaval de Ribeirão agendado para este domingo foi adiado uma semana devido à previsão de chuva, assim vai realizar-se no dia 22 de fevereiro.
A decisão foi tomada a pensar na segurança e no conforto de todos, afirma a organização na mais recente partilha nas redes sociais. O adiamento pretende manter viva a energia, criatividade e animação que caracterizam esta época festiva.
Famalicão: Auditório dos BV Famalicenses recebe sessão da Assembleia Municipal
Na manhã deste sábado, a partir das 9 horas, o auditório do quartel dos BV Famalicenses recebe a primeira sessão descentralizada deste mandato da Assembleia Municipal. Na reunião serão discutidas as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2026.
O presidente da Assembleia vê nesta sessão descentralizada a «oportunidade ideal para iniciar aquilo que foi proposto e assumido com os famalicenses em sede de compromisso eleitoral, nomeadamente a realização de sessões descentralizadas», com o propósito de acentuar a proximidade entre o órgão deliberativo, os munícipes e instituições, «assegurando, simultaneamente, as melhores condições para o exercício das competências dos deputados municipais e mesmo do público».
João Nascimento agradece aos Bombeiros Voluntários Famalicenses pela disponibilização do auditório, frisando «o simbolismo na escolha de uma corporação de Bombeiros Voluntários que, por estes dias, têm sido, mais uma vez, o garante do auxílio e do socorro às populações por todo o País, devastado pelas tempestades e pelas cheias».
A possibilidade de começar o ciclo de sessões descentralizadas num quartel de uma corporação, «confere a este momento um simbolismo e uma relevância ainda maiores. Se reconhecemos e agradecemos às Associações Humanitárias o empenho e a dedicação diários na preservação do bem-estar e da segurança das nossas comunidades, estende-se ainda o reconhecimento, admiração e agradecimento quando, de forma pronta e disponível, se associam a esta colaboração institucional, acolhendo a Assembleia Municipal nas suas instalações e reforçando, assim, o espírito de serviço público que nos une».
Famalicão: Ator britânico dinamiza aprendizagem do Inglês no Agrupamento D. Maria II
Stuart McDonald, conhecido como Tallman, esteve no Agrupamento de Escolas D. Maria II para apresentar vários espetáculos em língua inglesa para os alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade.
As sessões lúdico-didáticas, que decorreram entre 2 e 6 de fevereiro, na EB Conde de Arnoso e na EB D. Maria II, permitiram aos alunos aprender inglês de forma divertida, participativa e motivadora. A presença de um falante nativo constituiu, por isso, uma mais-valia «porque proporcionou aos estudantes a oportunidade de ouvir, ver e interagir diretamente com a língua inglesa em contexto real».
A direção do Agrupamento considera que a iniciativa «foi recebida com grande entusiasmo por parte dos alunos, que demonstraram elevado envolvimento e interesse ao longo das atividades, contribuindo para o desenvolvimento das suas competências linguísticas e para uma maior motivação na aprendizagem do Inglês».
Famalicão: Equipa feminina recebe Clube Albergaria na Academia
Ao início da tarde deste sábado, às 15 horas, a equipa feminina do FC Famalicão recebe o Clube Albergaria, um dos candidatos à subida de divisão. O encontro, da sexta jornada de apuramento de campeão da 2.ª divisão, joga-se no campo n.º 1 da Academia.
O FC Famalicão tem apenas dois pontos, enquanto que o seu adversário soma 10 e lidera a prova. O FC Porto, outro dos candidatos, tem 9 pontos, mas dois jogos em atraso.