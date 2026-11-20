Na tarde de segunda-feira, 23 de novembro, pelas 14h30, na Praça – Mercado Municipal, a Rede de Academias Seniores de Famalicão, em parceria com o projeto FazRefaz da Solidariedade Social, volta a celebrar o Natal com uma ação plena de criatividade e a sustentabilidade.

Pelo quarto ano consecutivo, as várias academias e instituições sociais e de educação, vão decorar quatro árvores, com materiais têxteis reutilizados, que vão embelezar a Praça – Mercado Municipal durante a quadra natalícia. A inauguração está marcada para as 15h00, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

O programa inclui a atuação do Conservatório de Dança de Famalicão (An-dança), AFPAD, APPACDM, ACIP, Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro, Rancho Folclórico de São Julião, Hip Hop – Groove, Cantares ao desafio – Daniel Antunes, Projeto Sons do Bairro, Músico Pedro Maceiras e Escola de dança – Apolo Famalicão, encerrando com a decoração final das árvores e a oferta de rabanadas.

Este projeto tem como objetivo incentivar a autonomia e a criatividade dos seniores famalicenses, promovendo práticas sustentáveis.