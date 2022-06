Famalicão: Sentido das Mãos tem as melhores massagens

Durante os meses de verão, um terraço ou um jardim assumem frequentemente o papel de sala de estar, oferecendo momentos únicos de relaxamento ou mesmo de convívio com familiares e amigos.

De facto, hoje em dia qualquer pequena fuga para relaxar, se traduz num momento precioso para fugir à rotina. E se tivermos a sorte de ter um espaço convidativo para esses momentos, mesmo ali a um passo da porta de casa, então essa “pequena fuga” fica ainda mais facilitada.

Mas para tal, convém que o jardim ou o terraço sejam adequados a esses momentos. Deve haver bancos de jardim para se sentar, um lugar para pousar um prato, a sua chávena de café ou a sua bebida preferida, algo que possa apoiar todas as suas necessidades e exigências de funcionalidade desses espaços.

Escolha do mobiliário de jardim

Devemos começar por assegurar que o nosso espaço seja o mais funcional possível.

A escolha do mobiliário talvez seja um dos passos mais difíceis, pois é aqui que os erros mais básicos acontecem. Um excesso de mobiliário poderia sufocar o espaço e torná-lo pouco funcional. Da mesma forma, uma escolha demasiado limitada poderia criar falta de funcionalidade. Assim, quando falamos de exemplos clássicos de espaços, tanto no jardim como no terraço, é aconselhável escolher conjuntos de jardim que incluam os vários elementos que necessitamos. Nem mais, nem menos!

Uma vez encontrada a composição com o tamanho ideal para as dimensões do espaço, precisamos de escolher as suas características de cor e design. A forma mais segura de fazer essa escolha, é combinar o estilo do mobiliário com o estilo do exterior da casa. Numa casa com estilo clássico, o mobiliário de estilo moderno dificilmente se enquadra de forma harmoniosa, e vice-versa.

Algo que também pode ter em conta são as cercas. Estas podem funcionar não só como elementos decorativos, mas também como uma proteção para olhares alheios, para poder desfrutar do seu espaço com mais privacidade.

Mobiliário de plástico: sim ou não?

Uma das opiniões mais comuns no que se refere à decoração de terraços e jardins, é que o plástico combina com tudo. A assim ser, um simples conjunto de cadeiras e mesa de plástico seria o ideal, certo? Sejamos sinceros, independentemente de “vestir” as suas cadeiras com tecidos de cores e padrões adaptados ao seu estilo, dificilmente essa seria a melhor solução.

Não se trata apenas de uma questão do material em si, mas sim de uma questão de qualidade e de durabilidade. O desgaste desse mobiliário seria mais rápido do que os momentos que o mesmo lhe poderia proporcionar, o que significaria que em pouco tempo chegaria à conclusão que fez um mau investimento.

Crie a sua própria composição, à sua medida e ao seu gosto, mas tendo sempre em conta dois pontos: a funcionalidade conforme o espaço disponível e a estética consoante o aspeto exterior da casa e envolvente.

Por fim, não se esqueça de embelezar todo o espaço com as cores e frescura das flores e plantas e, claro, de desfrutar de momentos únicos de conforto e funcionalidade.