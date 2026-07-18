Famalicão: Sérgio Campos continua no comando técnico do GD Joane

O jovem treinador, chegado ao clube nas seis últimas partidas da época passada, vai continuar ao serviço do GD Joane, equipa que milita na pró nacional da AF Braga.
O anúncio foi feito este sábado, numa publicação nas redes sociais onde se lê que Sérgio Campos, de 29 anos, demonstrou nas poucas partidas da época passada «compromisso, profissionalismo e uma visão que nos deixa confiantes para o futuro. Acreditamos que, com uma pré-época completa e tempo para implementar as suas ideias, estão reunidas todas as condições para construir uma época de sucesso».
Foto GD Joane Facebook