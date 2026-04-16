Famalicão: Sérgio Campos é o novo treinador do Joane

Operação policial com 7 detidos por tráfico de droga passa por Famalicão
Esta terça-feira, a PSP deteve sete pessoas numa operação contra o tráfico de droga que passou por Joane, em Famalicão e também pelo Porto.
Após nove buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias foram detidos seis homens entre os 25 e os 63 anos e uma mulher de 52 anos.
A PSP apreendeu mais de 2 750 doses de heroína, 1 100 doses de cocaína e mais de 370 doses de haxixe. As autoridades encontraram ainda material diverso como pistolas de ar comprimido, algemas, uma botija de gás, 34 telemóveis, oito computadores e até uma carteira de identificação de Guardas Prisionais.
Sabe-se agora que um dos suspeitos ficou em prisão preventiva e os restantes seis terão de se apresentar periodicamente às autoridades na respetiva área de residência.
Famalicão: Já há programa para a Festa de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, em Calendário
As festividades decorrem a partir do dia 4 de maio, com recitação do Terço e eucaristia, sempre as 21 horas, mas o programa concentra-se no fim de semana de 9 e 10 do próximo mês.
Na noite do dia 9 há procissão e recitação do Terço e espetáculo musical com Belcanto Show; no dia seguinte, às 11 horas, celebra-se a eucaristia solene, com a tarde reservada para a música do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade e da Banda de Música de Famalicão. A recitação do Terço, a procissão e sorteio dos prémios são os últimos momentos desta popular festa de Calendário.
Famalicão: Empresa organiza masterclass para alunos da CIOR
Esta quarta e quinta-feira, a Escola Profissional CIOR, recebeu a empresa WEG para a dinamização de uma masterclass dirigida aos alunos dos cursos profissionais de Eletrónica, Automação e Comando e de Instalações Elétricas.
Aproveitando a estrutura e equipamentos do Centro Tecnológico Especializado foi desenvolvida uma ação para os alunos do curso técnico de Produção e Maquinação CNC.
Durante a sessão, os estudantes contactaram com tecnologias inovadoras, aprofundaram conhecimentos técnicos e conheceram as exigências e oportunidades do setor elétrico e da automação industrial.
Esta masterclass proporcionou, segundo a escola, «uma valiosa partilha de experiências com o mundo empresarial, reforçando competências e capacidades essenciais para o futuro, bem como a aproximação dos alunos à realidade do mercado de trabalho».
Famalicão: Debate sobre “Modelos de Governação”
A Associação Famalicão em Transição promove uma conversa sobre “Modelos de Governação”. A sessão está marcada para este sábado, dia 18 de abril, pelas 21 horas, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa.
Intitulada “Conversas TET – Território em Transição”, tem por intenção debater temas sobre Quem nos governa? Como nos governamos? Como se poderia governar uma sociedade? O que é governar? Quem e como deve participar nos processos de decisão comunitários?
A iniciativa, aberta a toda a população, procura debater ideias, trocar opiniões e construir perspetivas.
Esta é uma organização da Associação Famalicão em Transição, contando com o apoio do Município de Famalicão. Dúvidas em: famalicaom@gmail.com.
Famalicão: AD Oliveirense festeja 74 anos com duelo de lendas e emoção em campo
A Associação Desportiva Oliveirense assinala, no próximo dia 20 de abril, o seu 74.º aniversário, marcando mais de sete décadas de história. Para celebrar a data, o clube preparou um conjunto de iniciativas que terão lugar no fim de semana de 24 e 25 de abril.
As comemorações arrancam na sexta-feira, dia 24 de abril, com o jogo da equipa sénior frente à AD Esposende, agendado para as 20h30, em mais uma jornada da pró nacional da AF Braga.
O ponto alto acontece no sábado, 25 de abril, às 16h00, no Estádio de Ribes, com um jogo comemorativo entre a equipa AD Oliveirense Legends e a FC Porto Vintage. Este encontro vai reunir antigos jogadores da equipa de Oliveira Santa Maria e várias antigas estrelas da formação azul e branca.
Famalicão: 2º Aniversário Vale Sobre Rodas com espetáculos freestyle a animação musical
Já é conhecida a programação para o 2º aniversário do clube motard Vale Sobre Rodas que vai decorrer no dia 2 de maio, em Vale S. Cosme, nas instalações do IPCA.
O evento, com entrada gratuita, terá início às 13h30 e vai contar com espetáculos freestyle, exposição de motas, vários stands e animação musical.
O objetivo é dinamizar a região e promover o convívio entre a comunidade local e visitantes de outros concelhos.