Famalicão: Sérgio Campos é o novo treinador do Joane

O treinador famalicense é o escolhido pela direção do GD Joane para substituir André Brito, que saiu do comando técnico da equipa no início desta semana.

Sérgio Campos, de 29 anos, treinou, esta época a AD Esposende e, antes, a AD Ninense, em apenas 13 jogos da época passada.

O GD Joane ocupa oitavo lugar, com 41, da pró nacional da AF Braga. Este domingo, recebe Os Sandinenses.