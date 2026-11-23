O Grupo Desportivo de Joane acaba de comunicar que Sérgio Campos e restantes elementos da equipa técnica já não estão ao serviço do clube.

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Em comunicado emitido na noite desta segunda-feira, a direção do clube que milita na pró nacional da AF de Braga agradece “todo o profissionalismo, dedicação, empenho e compromisso demonstrados ao longo do período em que estiveram ao serviço do Grupo Desportivo de Joane, reconhecendo o contributo de todos para o percurso da nossa instituição”.

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O famalicense Sérgio Campos chegou a Joane na época passada, dirigindo a equipa nas últimas seis jornadas. Esta temporada deixa a equipa no sexto lugar, com 16 pontos em dez jornadas. Recorde-se que nos dois últimos encontros, o Joane perdeu com o Ninense e a Oliveirense.