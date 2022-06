Famalicão: Sérgio Fernandes pedalou 450 km para vencer 24H BTT

Na tarde deste sábado ouviram-se foguetes no Espaço do Associativismo de Famalicão. Motivo? A inauguração da nova sede do Clube Ornitológico.

Ao fim de muitos anos confinado a um pequeno espaço na Travessa dos Eixidos, o clube tem, agora, uma nova sede que foi inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal. Mário Passos recebeu, desde logo, o elogio de José Caldeira. «Sofremos um bocado durante uns anos. Fomos resilientes e, finalmente, temos aqui umas boas instalações e tenho que agradecer ao dr. Mário Passos por isso», reconheceu o presidente do clube.

Doravante, o dirigente, que esteve acompanhado por outros elementos dos órgãos sociais e um representante da Federação, garante que «será possível cimentar o trabalho muito significativo que temos desenvolvido no contexto nacional e internacional, trazendo muitos mais prémios e levando e elevando o nome de Famalicão pelo país e pelo mundo fora».

A sessão começou com a assinatura do contrato de comodato, prosseguiu com o descerramento de uma placa e continuou com uma visita às instalações. No final, Mário Passos deu conta do prestígio «nacional e internacional que esta associação tem. É uma das embaixadoras do concelho», elogiando a dinâmica que voa pela coletividade «e por isso é que tem tido muito sucesso».

De resto, o autarca assumiu que «em cada momento que criamos melhores condições para as associações, sou um presidente da Câmara feliz. Por isso, hoje estou aqui a testemunhar este momento junto do Clube Ornitológico que é merecedor do nosso apoio», finalizou o autarca que esteve acompanhado pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira, e pela presidente da União de Freguesias de Calendário/Famalicão, Estela Veloso.

A ornitologia é uma modalidade com muitos praticantes, mas José Caldeira diz que o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas está, a pretexto da defesa e proteção das aves exóticas, «a impor muitos condicionalismos que afastam as pessoas. É óbvio que a proteção das aves deve estar devidamente regulamentada, mas é preciso perceber que muitos criadores são o garante da sua existência e proteção e até mesmo evitando a sua extinção. Só que as leis impostas criam muitas dificuldades e há muitos criadores que estão renitentes sobre a sua continuação nesta modalidade». Por isso, prossegue o dirigente, «por muito amor, que temos, a esta modalidade e às aves é este o momento que vivemos. Mas vamos continuar a lutar para manter bem alto o nome da ornitologia a nível internacional, desde que nos deixem voar.

O Clube Ornitológico de Famalicão, este ano a celebrar 17 anos, é a 14ª associação que se instala no Espaço do Associativismo, junto à estação da CP.