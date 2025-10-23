Famalicão: Sérgio Guelho arbitra jogo contra o Vitória SC

Tiago Reis, Edgar Reis, Daniel Silva e Avelino Reis, do Team Transfradelos, estão na Baja Portalegre 500, uma das míticas provas de todo-o-terreno que se disputa na sexta-feira e sábado. É pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Taça do Mundo e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

A novidade é o regresso de Avelino Reis, que estará acompanhado por Filipes Martins, com um Toyota da categoria T1. «Portalegre é uma prova especial e o bichinho do Todo-o-Terreno está cá sempre. Aproveitámos para vir à corrida, essencialmente para nos divertirmos», explica Avelino Reis.

Tiago Reis, que desta vez terá como navegador David Monteiro, está inscrito na prova da Taça do Mundo e leva para a Baja Portalegre o Taurus T3 EVO MAX. O piloto, que tem dominado a categoria Challenger T3 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, poderá aqui somar pontos importantes na luta pelo título nacional. «Estão cá os melhores do mundo e vamos dar o nosso melhor para competir com eles, conscientes da dificuldade da corrida, mas também focados em chegar ao final e pontuar para o CPTT», afirma.

Edgar Reis participa em Portalegre com o seu Taurus T3 MAX, acompanhado por Fábio Ribeiro. «Partimos para ser competitivos e dar o nosso melhor», sublinha. O objetivo é também pontuar para a equipa, que lidera o CPTT nesta categoria.

Enquanto Daniel Silva estará acompanhado por Gonçalo Magalhães, também ao volante de um Taurus T3 MAX. «Temos vindo a melhorar ao longo do ano e queremos tentar alcançar aqui mais um bom resultado a nível nacional. Esse é o nosso foco», afirma o piloto.

A prova tem início na manhã desta sexta-feira, com o prólogo, seguindo-se depois a Baja Portalegre 500, uma das mais carismáticas competições do Todo-o-Terreno, que cumpre este ano a sua 39.ª edição.