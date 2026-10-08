Ao final da tarde do dia 15 de outubro, às 18h30, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco recebe a apresentação do terceiro volume da obra poética de Luís Serguilha.

Apresentação do volume III “Uma estilização Uma Excripta”, da obra poética “Estética do Laharismo” do autor famalicense, será feita pelo professor universitário, escritor e ator, José Miguel Braga e é de entrada gratuita

Luís Serguilha, escritor e curador das Raias Poéticas que se realizam em Famalicão, na Casa das Artes, foi recentemente destacado na revista académica Eutomia, editada pela Universidade Federal de Pernambuco. O volume é totalmente dedicado às experimentações poético-ensaístas do famalicense.

Esta é já a terceira revista académica a focar-se na criação literária de Luís Serguilha, reunindo ensaios e artigos de investigadores, psicanalistas e críticos literários reconhecidos no panorama ibero-afro-americano.