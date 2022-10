Famalicão: Serviço de Ginecologia e Obstetrícia assinala Semana Mundial do Aleitamento Materno

A Associação Desportiva de Pedome participou, através da secção desportiva, na Corrida do Parque à Noite, que teve lugar no dia 1 de outubro, no Parque da Cidade do Porto. Chegou ao pódio por intermédio de Rafael Pereira, que foi terceiro, com 22:23, na distância de oito km, com partida e chegada no recinto do Queimódromo.

«É um orgulho para a nossa secção de atletismo ver este e outros atletas crescerem, fruto do seu enorme esforço individual e trabalho coletivo», referem, em comunicado.

Este atleta tem já 6 pódios conquistados na presente época 21/22, em corridas de estrada.

Recorde-se que a Corrida do Parque à Noite é organizada pela Runporto.com, com o apoio da Câmara Municipal do Porto, Ágora, Associação de Atletismo do Porto e Conselho Regional de Arbitragem da AAP.