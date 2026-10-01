Os 35 anos de atividade, na defesa e promoção dos direitos dos consumidores, valeram ao Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) uma distinção da respetiva Direção-Geral.

Só nos últimos 5 anos, o CIAC de Famalicão recebeu mais de 3 mil pedidos de informação e mais de 300 processos oficiais de reclamação em áreas como telecomunicações, eletricidade e seguros.

O certificado de mérito foi entregue na passada segunda-feira, 29 de setembro, ao vereador Hélder Pereira, responsável pelos Assuntos Jurídicos do Município, em cerimónia que decorreu nas instalações da Direção-Geral do Consumidor, em Lisboa. Na sessão também foram homenageados os técnicos afetos aos CIAC, «cujo empenho, dedicação e profissionalismo têm sido determinantes para o sucesso deste importante serviço de proximidade», assinala a Câmara Municipal em nota enviada à imprensa.

O CIAC é um serviço de atendimento gratuito para apoio, informação e aconselhamento na defesa e efetivação dos direitos dos consumidores; presta informações e esclarecimentos sobre questões de consumo; encaminha reclamações; promove a mediação de conflitos e dinamiza ações de informação e sensibilização sobre consumo.

O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor de Famalicão funciona no Balcão Único de Atendimento (BUA), nos Paços do Concelho, com atendimento presencial de segunda a quinta-feira, entre as 9h00 e as 17h00, e à sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h00. O atendimento pode ser agendado através do e-mail ciac@famalicao.pt ou do contacto telefónico 252 320 964.

A rede CIAC, criada a partir de 1982, pela aplicação do manifesto da lei do Consumidor, é um dos alicerces da defesa do consumidor em Portugal.