Famalicão: Sessão de abertura do Congresso Internacional de Educação Inclusiva com Secretária de Estado

A Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, marca presença, esta sexta-feira, na sessão de abertura do II Congresso Internacional: Educação Inclusiva. Trata-se de uma iniciativa do Município, dos agrupamentos de escolas e do Centro de Formação de Associações Escolares de Vila Nova de Famalicão.

O congresso começa às 9h30, na Universidade Lusíada, e para além de Clara Marques Mendes, a sessão de abertura conta com as presenças da subdiretora-geral da Direção-Geral da Educação, Maria João Horta, e do vice-Chanceler da UL, José Matos Correia.

A iniciativa, que decorrerá sob o tema ‘Sonhos, Pontes e Diversidade’, reunirá especialistas, investigadores, educadores e demais profissionais da área da Educação, para reflexão, debate e partilha de boas práticas sobre educação inclusiva, tanto a nível nacional como internacional.