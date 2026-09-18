Na manhã deste sábado, a partir das 10h30, o salão da Junta de Freguesia de Ruivães recebe a terceira Sessão pelos Territórios para esclarecimentos sobre regulamentação de apoio ao cuidador informal.

“Como reconhecer um/a Cuidador/a Informal” é o tema que será abordado por Helena Correia. A sessão, de acesso gratuito, é aberta à comunidade em geral, bem como a técnicos de instituições.

É parceiro desta iniciativa o Cuidar Maior, um projeto que visa informar, formar e apoiar os cuidadores informais do Município de Vila Nova de Famalicão e que nasceu no seio no Centro Social de Requião.