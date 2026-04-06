Famalicão: Sessão de esclarecimento sobre (e para) o cuidador informal

Na tarde do dia 11 de abril, a partir das 14h30, o salão nobre da Junta de Freguesia de Antas recebe a segunda sessão de esclarecimento sobre a regulamentação de apoio ao cuidador informal. A iniciativa é da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, em parceria com a Câmara Municipal e a Cuidar Maior, com a presença de Helena Correia.

O encontro, gratuito e aberto a toda a comunidade, visa sensibilizar a população para a sinalização de cuidadores e esclarecer dúvidas sobre o seu reconhecimento. Sendo um processo ainda bastante burocrático e com várias particularidades, subsistem dúvidas, tanto para o público em geral, como para os próprios técnicos das instituições sociais.

A Cuidar Maior, uma iniciativa pioneira no concelho, criada pelo Centro Social e Paroquial de Requião, com o apoio de outras instituições, visa informar, formar e apoiar os cuidadores informais do Município de Vila Nova de Famalicão.