Famalicão: Sete nacionalidades nos órgãos sociais da Associação de Integração Multicultural

A AIMULTICUL – Associação de Integração Multicultural tem, desde o passado sábado, dia 11 abril, novos dirigentes. São sete as nacionalidades – Cabo Verde, Brasil, Portugal, Venezuela, Guiné-Bissau, Paraguai e Paquistão – representadas nos órgãos sociais que vão liderar a instituição no próximo biénio. Taciana Flores continua na liderança para o terceiro mandato, duma equipa renovada, acompanhada por Graça Carvalho e por Roberto Oliveira, na vice-presidência.

O secretário é Mamadu Indjai e a tesoureira Eliene Nunes. Seguem-se Lilian Elisabeth Miranda, Yesika Alejandra, Margarete Cardoso e Usama Arshed.

A Mesa da Assembleia Geral é presidida por Benício Cardoso, com Alcino Monteiro e José Pedro Novais a 1º e 2º secretários, respetivamente.

Manuela Araújo, Arlett Araújo e Priscila Rodrigues compõem o Conselho Fiscal.

O acolhimento, apoio e integração dos migrantes que encontram em Vila Nova de Famalicão e na região, é a primeira prioridade dos novos dirigentes que têm previstas uma série de atividades que a seu tempo serão divulgadas.

As eleições realizaram-se, ao final da tarde do passado sábado, no auditório da ADFA – delegação de Famalicão.

No mesmo dia, em sessão ordinária, foram votados e aprovados, por unanimidade, o plano de atividades e orçamento para o ano em curso e o relatório de atividades e contas de gerência de 2025.