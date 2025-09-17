Famalicão: Setor social «é pilar fundamental para uma sociedade coesa»

Especialistas do setor social, líderes empresariais e profissionais das IPSS e responsáveis políticos estão reunidos na 10.ª Semana Social da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Braga que está a decorrer no concelho de Famalicão e que termina na quinta-feira, dia 18 de setembro.

O objetivo é a partilha de experiências e a reflexão sobre os desafios sociais atuais, além do reforço do papel das IPSS no desenvolvimento das comunidades; discutem, também, as políticas públicas e o financiamento do setor social.

Na abertura do encontro, o presidente da Câmara, Mário Passos, apontou as instituições do setor social como «pilares fundamentais para uma sociedade coesa». O edil lembrou que a autarquia famalicense tem estado ao lado das IPSS do concelho, apoiando um conjunto de obras estruturantes, recordando que, só este ano, a autarquia famalicense já disponibilizou mais de 1 milhão de euros em apoios a obras nas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, que permitirão a criação de mais de 800 novas vagas.