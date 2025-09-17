Concelho

Famalicão: Setor social «é pilar fundamental para uma sociedade coesa»

Especialistas do setor social, líderes empresariais e profissionais das IPSS e responsáveis políticos estão reunidos na 10.ª Semana Social da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Braga que está a decorrer no concelho de Famalicão e que termina na quinta-feira, dia 18 de setembro.

O objetivo é a partilha de experiências e a reflexão sobre os desafios sociais atuais, além do reforço do papel das IPSS no desenvolvimento das comunidades; discutem, também, as políticas públicas e o financiamento do setor social.

Na abertura do encontro, o presidente da Câmara, Mário Passos, apontou as instituições do setor social como «pilares fundamentais para uma sociedade coesa». O edil lembrou que a autarquia famalicense tem estado ao lado das IPSS do concelho, apoiando um conjunto de obras estruturantes, recordando que, só este ano, a autarquia famalicense já disponibilizou mais de 1 milhão de euros em apoios a obras nas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, que permitirão a criação de mais de 800 novas vagas.

Famalicão: Lista independente quer fazer «mais e melhor» em Pedome

Ana Paula Neto é o rosto da lista independente “Pedome Mais e Melhor”. O programa é desenvolvido em torno do lema: Disponibilidade, Rigor e Transparência.

A candidata à Junta garante que, se for eleita, «ninguém fica para trás», por isso defende apoio à natalidade com um voucher de valor mínimo de 500 euros por cada criança nascida em Pedome, filha de residentes, a ser descontado no comércio local; entrega de material didático para alunos da freguesia que frequentem o 2.º ciclo; apoio às associações «com critério e equidade»; ajuda aos idosos no transporte para consultas médicas, à farmácia ou outras necessidades.

A apresentação oficial da equipa é no próximo dia 21 de setembro, às 17h00, no salão paroquial de Pedome. O evento contará com a atuação do artista Costinha, intérprete do hino de campanha, e termina com um lanche-convívio aberto à população.

O movimento assume o compromisso de colocar as pessoas em primeiro lugar e trabalhar por uma freguesia mais próxima e com melhor qualidade de vida.

A candidata, de 61 anos, tem um percurso dedicado ao associativismo, voluntariado e à solidariedade, com ligação a vários grupos e movimentos. Confessa que foi a vontade de «fazer mais e melhor» por Pedome que a levou a candidatar-se.

 

Famalicense acusado de vender carros de luxo e não entregar dinheiro aos donos

Um homem de 44 anos, natural de Famalicão, terá convencido proprietários de carros clássicos e de luxo a apresentar os seus veículos a potenciais compradores, tendo acabado por vendê-los sem autorização e sem entregar o dinheiro.

O homem vai agora a ser julgado por seis crimes de burla qualificada e três de falsificação de documentos. Segundo o JN, a primeira sessão do julgamento estava agendada para esta quarta-feira, no Tribunal da São João Novo, no Porto, à qual o arguido não compareceu, tendo de pagar uma multa.

 

Famalicão: Equipa feminina joga sábado em Rio Tinto

A equipa feminina do FC Famalicão, que adiou a partida de estreia na 2.ª divisão nacional, joga a segunda jornada no próximo sábado, às 16 horas, em casa do Rio Tinto. A partida da segunda ronda está marcada para o Complexo Desportivo de Rio Tinto.

O jogo em atraso da primeira jornada, com o Gil Vicente, será disputado a 27 de setembro.

Famalicão: Junta de Esmeriz e Cabeçudos oferece kits escolares aos alunos do ensino básico

No arranque do ano letivo, a Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos mostrou-se presente, oferecendo kits escolares aos alunos da EB1 de Esmeriz e da EB1 de Cabeçudos.

Para além dos kits, cada aluno recebeu ainda um vale de 10€, que deverá ser usado no E.Leclerc, de forma a ajudar as famílias a custear as despesas associadas ao regresso às aulas.

A Associação de Pais da EB1 de Cabeçudos afirma que graças ao trabalho conjunto com a autarquia local “a escola inicia o ano letivo com todas as condições reunidas para o sucesso”. Recentemente, foi instalado ar condicionado em todas as salas e requalificados os espaços exteriores que modernizam o ambiente escolar.

Famalicão: CDU apresenta linhas programáticas do programa eleitoral

A Coligação Democrática Unitária (CDU) anuncia, no próximo sábado, as principais linhas programáticas do seu programa eleitoral para as autárquicas deste ano. O evento decorre a partir das 17 horas, no Espaço Eixo – Atelier Cultural, na Rua Alves Roçadas.
A apresentação do programa serve, também, de debate, reflexão «e compromisso com os desafios que se avizinham para o concelho», e quais as soluções que preconiza «para construir V.N. de Famalicão mais justo, solidário e sustentável».

Após a apresentação, tem lugar um concerto da banda Hill’s Union, um trio português de rock de matriz contestatária. O trio é composto por Tiago Santos, Pedro Salvador e Rui Alves.
Este concerto, «não serve apenas para entreter, mas para acordar consciências, para questionar, para inspirar», refere a CDU em nota de imprensa, que reforça a cultura como vetor essencial do desenvolvimento local.

Recorde-se que a CDU apresenta como candidato à presidência do Município, Sílvio Sousa, e para a Assembleia Municipal, Tânia Silva. Esta coligação também concorre a todas as freguesias.

 

Famalicão: Rui Mota quer transformar Vermoim «num lugar de oportunidades, próspero e com qualidade de vida»

O candidato a Vermoim pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP), Rui Mota, propõe a construção de um novo parque de lazer, a dinamização dos caminhos pedestres e a valorização do património local, incluindo o Castelo de Vermoim; quer uma loja social para apoiar as famílias em maior dificuldade; na área desportiva, pretende trazer para Vermoim o projeto “Famalicão em Forma” e revitalizar campos e parques com novas atividades.

Se vencer as eleições, Rui Mota promete a colaboração com associações locais para o apoio a eventos desportivos, festas tradicionais e eventos culturais; promete a manutenção e dinamização do projeto “Vermoim Ativo”, que engloba atividades diversas.

Rui Mota tem o ambiente também no horizonte, focado na limpeza das ruas e segurança da água das fontes.

Estas e outras propostas foram apresentadas no dia 12 de outubro, perante apoiantes e amigos, numa sessão pública em que apresentou o programa e a equipa. Sobre a lista, diz que é «inovadora, jovem, humilde e determinada», capaz «de fazer melhor pela freguesia». Quando ao programa, afirma que o objetivo «é transformar Vermoim num lugar de oportunidades, próspero e com qualidade de vida».

Entre os apoiantes estava o candidato à Câmara pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão. Mário Passos afirmou que o manifesto de Rui Mota é o seu manifesto, demonstrando uma «sintonia perfeita». O candidato à Câmara diz que os autarcas de freguesia são «fundamentais» no desenvolvimento do concelho e que, por isso, «o investimento nas freguesias ao longo do último mandato ultrapassou os 50 milhões de euros», sendo que Vermoim foi uma das beneficiárias com cerca de 1,4 milhões de euros aplicados.

 