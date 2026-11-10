Esta sexta-feira, dia 13, há concerto na Casa do Artista Amador, pelas 21h00, com os Candy for Aliens que vêm do grande Porto. A eles juntam-se os d’Amélia, um quarteto de Espinho, que aposta no rock alternativo. Por fim, de Braga os Nojo juntam-se à festa e aliam thrash e death metal. A entrada tem um custo de 10 euros.
No sábado, as sonoridades pesadas voltam novamente ao palco da Casa do Artista Amador com duas bandas espanholas, os Mind Traveller com o seu metalcore e os Atavico com uma abordagem intensa ao black metal melódico. De Lisboa vêm os Crucivore com o já badalado Death Metal que promete fazer estremecer a sala. A entrada tem um custo de 10 euros, se for comprada de forma antecipada, ou 12 euros à entrada.
Para mais informações ou reservas ligue 969 489 422.