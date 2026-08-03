A Festa do Melão Casca de Carvalho e do Vinho Verde decorre entre os dias 7 e 8 de agosto, na Praça-Mercado, evento associado ao festival gastronónico Arrebita que, este ano, tem como Host Chef o famalicense Renato Cunha. As duas propostas reforçam a ligação do Arrebita a Famalicão e ao Minho, aos produtores e aos sabores que fazem parte da identidade gastronómica da região.

Na festa do melhão e vinho verde os visitantes poderão degustar melão casca de carvalho, vinho verde e outros produtos regionais.

O Arrebita, por seu turno, promete juntar alguns dos melhores chefs nacionais, produtores locais, música e um ambiente descontraído. Ao longo dos dois dias, haverá propostas para todos os gostos (carne, peixe, opções vegetarianas e sobremesas) num alinhamento pensado para que cada dia ofereça experiências diferentes.

A animação está a cargo de DJs e outras surpresas preparadas para criar o ambiente descontraído, familiar e festivo.