Famalicão: Showcooking de roupa velha, broa e fumeiro na Praça

Depois de uma pausa pela quadra festiva de Natal e fim de ano, a Liga BPI regressa este fim de semana com a jornada 10.

Este sábado, às 15 horas, o FC Famalicão joga em casa do Valadares Gaia, formação que ocupa o sétimo lugar, com 11 pontos. Já as famalicenses, treinadas por Marco Ramos, estão no pódio do principal campeonato nacional feminino. Ocupam a terceira posição, com 18 pontos, a apenas um do segundo lugar, ocupado pelo Braga. Para o jogo com o Valadares «o objetivo é continuar na senda das vitórias, mesmo sabendo das dificuldades que serão colocadas pelo adversário que tentará tardar, o máximo possível, o nosso golo», vaticina o treinador.

Marco Ramos nota no Valadares «um adversário que está a fazer um campeonato regular, mas o nosso trabalho é lutar pela vitória. Sabemos que o Valadares vai apostar muito na sua organização defensiva, com setores muito recuados, apostando no contra-ataque. Estaremos atentos, para coletivamente vencer a partida e continuar a lutar pelos lugares cimeiros».

A pausa na Liga BPI, de cerca de um mês, «tem aspetos positivos e negativos», analisa Marco Ramos. «Gostamos de estar em competição, mas deu para recuperar algumas atletas que estavam a ter excessos de jogos, permitiu consolidar os nossos processos e conhecer-nos melhor porque entramos já a competição tinha iniciado»

Maria Negrão é reforço confirmado, por empréstimo do Benfica. «É uma jogadora fundamental, como todas as outras que cá estão. Esperemos que nos possa ajudar. Não há ninguém que faça sozinho a diferença e o que queremos é um coletivo forte. Temos um plantel com muita qualidade e o importante é estarem todas ligadas», pretende o treinador do emblema famalicense.

Regina Pereira conhece bem o adversário, onde jogou três épocas e conquistou o seu primeiro troféu nacional. «Sei do seu projeto, que vem de há alguns anos. Cabe-nos respeitar o adversário, mas sempre com a ambição de vencer. É para isso que trabalhamos. É o primeiro jogo do ano e, tal como terminamos bem 2022, também queremos começar bem 2023». A jogadora, que alinha na linha média, analisa o Valadares como uma equipa «que gosta muito de sair em transições, procura o duelo físico e a nós cabe-nos fazer o nosso trabalho. Será um bom jogo».

Esta é, ainda, a décima jornada do campeonato nacional feminino. Há ainda uma longa caminhada pela frente «num campeonato muito equilibrado», diz Regina.

Se o Benfica, no topo da classificação, já leva alguma diferença de vantagem, a jogadora nota que as demais estão muito próximas em termos pontuais. «O futebol é o momento e nós temos que olhar para nós e não para o vizinho do lado. Temos que dar continuidade ao nosso bom momento. O primeiro classificado está mais distanciado, mas as restantes equipas estão muito próximas, o que demonstra o grande equilíbrio da Liga BPI, o que é do nosso agrado e de todos os que acompanham o futebol feminino», diz Regina Pereira.

O FC Famalicão volta a jogar na quarta-feira, em Vila Verde. Para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Taça da Liga, diante do Vilaverdense, a equipa leva uma vantagem de 3-1, conseguida no primeiro encontro.