Famalicão: Sílvio Sousa defende «uma política que valorize o movimento associativo e reconheça o mérito das instituições»

O candidato da CDU à Câmara Municipal, Sílvio Sousa, visitou, esta segunda-feira, o Riba D’Ave Hóquei Clube (RAHC), uma referência incontornável do hóquei em patins a nível nacional e internacional.

Sílvio Sousa reconheceu «o exemplo do Riba D’Ave Hóquei Clube como uma coletividade enraizada e sustentada pelo esforço de dirigentes, técnicos, atletas e famílias» que lhe granjeia «o reconhecimento nacional e internacional». Defendeu, por isso, o reforço do investimento público no desporto de base e na requalificação de infraestruturas com base «numa política que valorize o movimento associativo e reconheça o mérito das instituições que promovem o desenvolvimento humano e desportivo».

Exemplo do investimento público passa «pela necessidade de intervenção nas instalações desportivas, por estas não se adequarem às necessidades do clube. O seu estado de conservação e a ausência de equipamentos audiovisuais modernos não permitem a realização de torneios nacionais ou internacionais», mencionou. Alertou, também, que a utilização do pavilhão do Externato Delfim Ferreira para o treino e prática de patinagem artística pode acabar «pela possível venda deste edifício, pelo que o município deve encetar diligências para que o uso deste espaço pelo RAHC continue a ser possível, independentemente da solução que se venha a desenhar para o resto do edifício», defende o candidato da CDU que esteve acompanhado de Tânia Silva, candidata à Assembleia Municipal de V.N. de Famalicão, Miguel Lopes, candidato à freguesia de Riba D’Ave, Elisabete Coelho, candidata à freguesia de Oliveira S. Mateus e por Júlio Sá, dirigente do PEV.

Fundado em 1968, o Riba D’Ave Hóquei Clube tem um histórico de participações regulares no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão e já disputou competições europeias sob a égide da World Skate Europe, como a Taça WSE (antiga Taça CERS), elevando o nome da coletividade em Portugal e além-fronteiras.

Além da componente competitiva, o RAHC é também um pilar de desenvolvimento desportivo e social. Mantém uma escola de formação que abrange vários escalões jovens — dos benjamins aos juniores — sendo responsável pela iniciação, progressão e desenvolvimento de muitos atletas, alguns dos quais chegam a integrar as seleções nacionais.