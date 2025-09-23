Famalicão: Simão Costa é o mandatário jovem de Gouveia e Melo

Simão Costa é o mandatário jovem da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República. «Cidadão exemplar, com um percurso profissional longo de serviço à pátria portuguesa nas suas Forças Armadas, é nele que deposito total confiança nas Eleições Presidenciais de 2026», justifica Simão Costa.
O jovem mandatário tem 21 anos, é residente em Fradelos e estudante de Direito na Nova School of Low. É vogal e coordenador para o ensino básico e secundário da JSD de Famalicão, além de mandatário da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão em Fradelos. Em termos associativos, é membro dos órgãos sociais do grupo Desportivo de Fradelos e da Associação Galheiro de Valdossos.