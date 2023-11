Famalicão: Simulacro de incêndio na EB Terras do Ave

Famalicão: 10ª Edição do Ciclo das Jornadas Políticas do Chega

No início do próximo mês, a Comissão Política Concelhia do Partido CHEGA vai realizar mais uma edição das Jornadas Políticas, organizadas pela dupla de Podcaster Rodrigo Nogueira e Marco Pinheiro, famalicenses conhecidos pelo seu canal de Youtube ZUGA TV.

O evento vai acontecer no dia 2 de dezembro, no Auditório da UF Esmeriz e Cabeçudos, às 15h00.

O tema será “DEBATES ABERTOS COM ZUGA TV” e vai contar com a presença de vários oradores que vão debater a realidade política, económica e social do país num programa que visa colher opiniões de diferentes quadrantes partidários.

A Comissão Política Concelhia lança o convite a todos os famalicenses e lembra que este evento, excecionalmente, está sujeito a inscrição que pode ser feita no site https://www.chegavnf.com/