Famalicão: Simulacro de incêndio na Secundária Camilo Castelo Branco

Desde 2024 que está em prática o projeto do Contrato Local de Desenvolvimento Social CLDS 5G “Ser… Feliz em Famalicão”, promovido pela Câmara Municipal e coordenado pela Engenho, em articulação com as Comissões Sociais Interfreguesias do concelho.

Atualmente, acompanha quase uma centena de pessoas de várias freguesias, em situação vulnerável. Muitas delas estão integradas em programas de formação, ofertas de emprego e medidas ativas de contratação.

É um projeto centrado nos desempregados, jovens, migrantes, cuidadores informais, pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQIA+. Só funciona graças a uma rede de parceiros locais que têm trabalhado de forma consistente com os públicos em situação de vulnerabilidade. Entre eles destacam-se o Centro de Emprego de Famalicão, Juntas de Freguesia, Equipas SAAS, Centro Qualifica, Associação Dar as Mãos, ACIP, LIPAC, o Projeto Homem, entre outros.

«Mais do que um programa social, este é um compromisso coletivo com as pessoas. Queremos criar oportunidades, empoderar cidadãos e reconstruir percursos de vida com dignidade e esperança», sublinha Manuel Augusto de Araújo, responsável da Engenho.

O objetivo é construir um território mais justo, coeso e inclusivo, através de uma intervenção de proximidade, adaptada às necessidades e potencialidades locais.

«Acreditamos que transformar o território é também escutar histórias de vida e anseios de pessoas. Este projeto é um convite à corresponsabilidade social e à construção de um futuro mais humano, onde cada pessoa conta e cada voz é ouvida», realça Ana Isabel Carvalho, coordenadora do CLDS 5G Ser Feliz em Famalicão.

Até dezembro de 2028, o projeto prevê a realização de oficinas temáticas e iniciativas inovadoras que promovam a capacitação e a inclusão.