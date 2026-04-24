Famalicão: Simulacro de incêndio reforça segurança na FORAVE

Na manhã da passada quarta-feira, a Escola Profissional FORAVE foi palco de um simulacro de incêndio com o objetivo de preparar alunos, professores e pessoal não docente para uma eventual situação de emergência.

O simulacro, levado a cabo pelos BV Famalicão, começou com o acionamento do alarme de incêndio, levando à evacuação imediata das salas de aula. Sob a orientação dos professores, os alunos dirigiram-se para os pontos de encontro previamente definidos, seguindo as normas de segurança estabelecidas no plano de evacuação da escola.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão demonstraram procedimentos de combate a incêndios e prestaram esclarecimentos sobre como agir em situações de risco. A sua presença permitiu tornar a atividade mais realista e educativa para todos.