Famalicão: Sinalização luminosa deixa de funcionar com roubo de baterias

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um aparatoso despiste, na Rua Conde de Arnoso, em Antas, Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o sinistro deu-se cerca das 04h30 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão, acompanhados pela VMER e a PSP.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi assistida no local e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.