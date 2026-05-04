Famalicão: Site do Município foi atualizado e dispõe de novas funcionalidades

O site online do Município de Famalicão foi reformulado, dispõe de novas funcionalidades e vem facilitar a interação entre a população e o município.

Entre as novidades estão a implementação de um serviço inteligente que permite o acesso a meia centena de serviços de atendimento geral que agora se juntam aos serviços de atendimento técnico que a autarquia já disponibilizava. É possível aceder a formulários e documentação, submeter pedidos e requerimentos online, assim como acompanhar o estado dos processos em tempo real.

Com uma linguagem simples e acessível, a informação é organizada em “Consultar” para verificar o estado dos processos, “Pedir” para solicitar serviços específicos e “Pagar” para efetuar o pagamento de taxas.

Por entre as novas ferramentas, destaque também para um Assistente Virtual disponível para responder a dúvidas e orientar os utilizadores, tirando partido da inteligência artificial para dotar o site de uma pesquisa mais eficiente e de um chat com atendimento automático.

“Queremos um site cada vez mais voltado para o cidadão e que responda de forma eficaz às necessidades de quem procura o município através do seu portal. Objetivo que acredito que conseguiremos atingir com estas novas alterações, que em muito vão contribuir para uma gestão pública cada vez mais eficiente, acessível, transparente e próxima do cidadão”, afirma o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, no âmbito das alterações integradas na estratégia de modernização digital da autarquia.

Devido a estas alterações, o site do município está atualmente a ser atualizado e poderá registar alguns constrangimentos.