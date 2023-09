Famalicão: Só a Oliveirense venceu na AF Braga

Dos clubes famalicenses presentes na pró nacional da AF Braga, só a AD Oliveirense conseguiu somar os três pontos. A equipa de Nélson Silva venceu, 3-1, o Selho e passa a somar 9 pontos, os mesmos do Joane que empatou (1-1) em casa do Cabreiros. A AD Ninense foi goleada (5-0) em casa, pelo Vieira, enquanto que o Bairro perdeu, 1-0, na deslocação ao Maria da Fonte, o atual líder, a par dos Forjães, ambos com 10 pontos.

Com cinco jornadas, o Joane é quarto, seguido da Oliveirense, ambos com 9 pontos. O Ninense soma 7 pontos e é nono da classificação, enquanto que o Bairro, com 4 pontos, é décimo quinto. No próximo fim de semana, a Oliveirense joga em casa do Ponte, o Ninense visita o Ronfe, o Joane recebe o Santa Maria e o Bairro o Merelinense.

Na divisão de honra, série B, jornada três, o S. Cosme empatou, a dois golos, em casa do Mosteiro. A equipa famalicense integra o lote dos primeiros classificados, com 7 pontos. Na próxima jornada, recebe o Mascotelos.

Foto: AD Oliveirense