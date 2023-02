Famalicão: Só o Ribeirão venceu na pró nacional da AF Braga

Na jornada 16 do campeonato nacional de hóquei em patins, as duas equipas famalicenses fecharam os respetivos encontros com o mesmo resultado, 3-2, mas só os ribadavenses venceram a sua partida.

Ao final da tarde de sábado, em Riba d´Ave, a equipa famalicense levou a melhor, sobre a Juventude de Viana. A partida chegou sem golos ao intervalo, mas aos 7 minutos Franco Pósito colocou os ribadavenses na frente do marcador, mas aos 19 minutos, a equipa vianense já tinha operado a cambalhota no marcador. Pósito volta a marcar, aos 21 minutos e restabelece o empate e, dois minutos depois, Pedro Silva faz o golo da vitória. Mais três pontos para a equipa de Raul Meca que é nona da classificação, com 16 pontos.

O FAC é oitavo, com 17 pontos, depois da derrota, em Cascais, com o Murches. A equipa de casa chegou ao intervalo a vencer, 3-0, com a reação do Famalicense a chegar na segunda parte, com golos de Hugo Costa e Juanjo López.

Na próxima jornada o FAC recebe o Paredes e o Riba d´Ave joga em casa do Paço de Arcos.

Foto Riba d´Ave/Sifamir