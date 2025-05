Famalicão só precisa de um ponto para subir e fazer história

Na passada sexta-feira, 16 de maio, os alunos do Clube Europeu/EPAS e do projeto #aeccbplogging tiveram a oportunidade de participar no programa “Encontros no Palácio de Belém”, uma iniciativa promovida pela Presidência da República.

Acompanhados por Carlos Teixeira, Diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Pedro Oliveira, Vereador da Cultura, e professores envolvidos no projeto, os alunos levaram até Belém o espírito das comemorações do Bicentenário de Camilo Castelo Branco.

Durante a visita exploraram o Palácio e tiveram a oportunidade de conviver de perto com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma das figuras de grande destaque nacional.

Também a atriz Inês Castel-Branco marcou presença no encontro, surpreendendo os alunos famalicenses com a proximidade e a partilha honesta e sem filtros acerca do seu percurso de vida.

Luís Sousa, embaixador do Clube Europeu brindou todos os presentes com a interpretação da peça para violino “Valsa Flora”, tocada na varanda do Palácio de Belém, para surpresa de encanto de todos os presentes.

Os alunos levaram consigo as memórias de Camilo e terminaram com a certeza de que o futuro se constrói com cultura, cidadania e encontros que marcam.